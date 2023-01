Pokémon Scarlatto e Violetto: a febbraio arriva un nuovo Raid per San Valentino

La corsa di Pokémon Scarlatto e Violetto su Nintendo Switch continua senza intoppi; e mentre i fan attendono il rilascio del prossimo, grande update del gioco promesso dagli sviluppatori di Game Freak, all’orizzonte si stagliano altri contenuti che faranno la felicità degli Allenatori da ogni parte del mondo.

Come confermato dall’account Twitter di Serebii.net, infatti, l’ultima avventura Pokémon sulla console ibrida della “grande N” accoglierà molto presto un nuovo Raid, da affrontare nel corso del mese di febbraio.

Serebii Update: A Pokémon Scarlet & Violet Valentine's Day Raid event has been announced, focuses on Fairy-type Tandemaus.

Runs from February 13th through 15th https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/RhlQSOWCES — Serebii.net (@SerebiiNet) January 12, 2023

Il prossimo evento Raid di Pokémon Scarlatto e Violetto sarà incentrato su Tandemaus, il Pokémon di tipo Folletto che i giocatori hanno già avuto modo di conoscere viaggiando in quel di Paldea e scoprendo tutto ciò che di nuovo ha da offrire la nuova regione. Inoltre, come detto in apertura, l’arrivo dell’evento richiederà solo poche settimane d’attesa.

Come annunciato sul post di Twitter, infatti, il raid inizierà dal 13 febbraio 2023 e giungerà al termine il 15 febbraio. Si tratta di un’iniziativa legata all’avvento di San Valentino, che i fan Pokémon festeggeranno quindi con l’inizio di un nuovo Raid che li porterà a catturare tutte le simpatiche creature che popolano la regione di Paldea.

Cosa ne dite, anche voi state già lucidando la fida PokéBall per affrontare il prossimo Raid di Pokémon Scarlatto e Violetto?