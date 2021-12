Pokémon Unite, arriva Dragonite: un trailer lo mostra ufficialmente in azione

Il prossimo 20 dicembre, lo pseudo-leggendario Dragonite farà il suo debutto su Pokémon Unite. Si tratta del ventinovesimo lottatore ad unirsi al roster offerto dal MOBA campione d'incassi di TiMi Studio: il nuovo mostriciattolo è stato ufficialmente presentato in un video-trailer pubblicato dal profilo ufficiale di Pokémon Unite, che mostra il moveset del nuovo all-rouder a lungo raggio in azione. Il costo per acquisire la licenza dovrebbe essere di 10.000 monete Aeos oppure 575 gemme Aeos.

Dragonite is a powerful new Ranged All-Rounder that makes a big impact! Add it to your #PokemonUNITE roster on 11/19 at 4:00pm PT! pic.twitter.com/KzTVgPMQ0I — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) December 13, 2021

Dragonite: il moveset

Oltre all'attacco base, che riduce il cooldown e fa recuperare HP se colpisce il nemico, Dragonite presenta due passive: Pelledura, che incrementa la difesa se afflitto da problemi di stato, e Multisquame, in grado di ridurre i danni subiti per un breve periodo di tempo. Ci sono poi le abilità d'attacco: quelle iniziali sono Tornado e Dragospiro; la prima genera un tornado che diminuisce la velocità di movimento del nemico, mentre la seconda permette di trasformare il prossimo attacco base in un attacco caricato. Successivamente Dragonite potrà apprendere Iper-Raggio oppure Oltraggio, Dragodanza o Extrarapido. La Mossa Unite, invece, infliggerà danni ad area mentre il Pokémon si libra in volo. Ancora non si sa il suo nome italiano ufficiale.

Pokémon Unite: arriva anche l'evento natalizio

Dal 15 dicembre al 6 gennaio si terrà l'evento dedicato alle festività. In questo periodo avremo la possibilità di ottenere bonus di accesso speciali e di ricevere le ricompense nell'ambito di alcuni eventi dedicati, ad esempio la “Sfida delle luminarie” e la “Sfida fotografica”. Inoltre, partecipando all'evento “Frenetica battaglia a palle di neve a Cryopolis” i Pokémon si trasformeranno in simpatici pupazzi di neve nel corso delle lotte. Dal 1° al 3 gennaio 2022 le licenze Unite di ogni combattente del gioco saranno rese temporaneamente disponibili senza costo per tutti i giocatori: un periodo perfetto per provarli tutti senza spendere monete. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale ufficiale di Pokémon Unite.