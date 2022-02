Pokémon UNITE: come qualificarsi ai campionati, 1 milione di dollari in palio

Da ora, i giocatori di Pokémon UNITE di tutto il mondo potranno competere per aggiudicarsi un invito ai Campionati Mondiali 2022, che si terranno a Londra.

Nel campionato di Pokémon UNITE si terranno eventi di qualificazione ogni mese a partire da febbraio in ciascuna area geografica. Il valore totale dei premi sarà di oltre 1 milione di dollari, di cui 500.000 dollari in palio nei Campionati Mondiali.

FORMATO DELLA COMPETIZIONE

I giocatori formeranno squadre per affrontarsi in lotte 5 contro 5 nella modalità torneo di Pokémon UNITE. Da febbraio a giugno, ogni mese si terranno degli eventi di qualificazione aperti a tutti e senza costo di partecipazione. I giocatori potranno partecipare utilizzando la versione di Pokémon UNITE per Nintendo Switch, iOS o Android.

COME QUALIFICARSI PER I CAMPIONATI MONDIALI DI POKÉMON UNITE 2022

Nella prima stagione del campionato di Pokémon UNITE potranno partecipare i giocatori provenienti da sette aree geografiche: America del Nord, America del Sud, Europa, Oceania, Giappone, Corea del Sud e Asia Pacifica. Gli eventi di Pokémon UNITE saranno aperti solamente ai giocatori che hanno compiuto almeno 16 anni (l’età minima potrebbe essere diversa per alcuni paesi o regioni).

In ciascuna area geografica si terrà una serie di tornei di qualificazione ogni mese, e i giocatori otterranno dei Championship Point in base al piazzamento della propria squadra nel torneo mensile. I Championship Point saranno assegnati individualmente ai giocatori così da permettere cambi di squadra nel corso della stagione. Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di Championship Point si qualificheranno per i Campionati Regionali, in cui verranno poi determinate le squadre che raggiungeranno i Campionati Mondiali Pokémon.

Nel torneo di ciascun mese saranno incluse delle qualificazioni aperte a tutti, come la Coppa di febbraio, in cui le squadre si sfideranno con un formato a eliminazione doppia. Le 16 squadre migliori raggiungeranno le finali mensili, che si terranno due o tre settimane dopo le qualificazioni aperte. Le finali mensili saranno trasmesse in diretta nella maggior parte dei paesi. Ad aprile, i giocatori potranno anche partecipare alla Coppa Heos, un torneo speciale in cui è possibile ottenere dei premi e più Championship Point rispetto ai tornei mensili. Le migliori 4 squadre nelle finali mensili di marzo di ciascuna area geografica e le 12 squadre che supereranno le qualificazioni dell’Ultima Chance della Coppa Heos si sfideranno in una fase tutti contro tutti (Round Robin) prima di raggiungere l’evento finale a eliminazione doppia.

CAMPIONATI REGIONALI

Le 8 squadre in ciascuna area geografica che avranno totalizzato il maggior numero di Championship Point prima di giugno 2022 si qualificheranno per i Campionati Regionali. A queste si uniranno le migliori 4 squadre del torneo del mese precedente e altre 12 squadre ammesse tramite gli eventi di qualificazione aperti a tutti. Nel corso dei Campionati Regionali verranno determinate le squadre che si qualificheranno per i Campionati Mondiali di Pokémon UNITE 2022. I Campionati Regionali inizieranno in un formato tutti contro tutti (Round Robin) con le squadre divise in 4 gruppi, per poi passare a un formato a eliminazione doppia nelle finali per determinare la squadra vincitrice tra le migliori.

Oltre a determinare chi si qualificherà per i Campionati Regionali, i Championship Point verranno utilizzati per gli abbinamenti negli eventi di qualificazione mensili (fatta eccezione per febbraio, in cui le squadre verranno abbinate in modo casuale).

Per vedere le tabelle complete relative ai Championship Point e alle qualificazioni, nonché i premi, consultate le regole del campionato di Pokémon UNITE qui e qui.

