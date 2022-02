Pokémon UNITE: disponibile "Parola di sceriffo", quinto pass di lotta, tutte le info

Parola di sceriffo, quinto pass di lotta disponibile per Pokémon UNITE, attende tutti i giocatori, portando con sé fantastici bonus di accesso, favolosi articoli di moda e Holowear a tema Far West.

Pokémon UNITE: Parola di sceriffo. Fase 1

La prima fase dei bonus di accesso è già in corso e terminerà il 13 febbraio. Nel corso di questo periodo è possibile ottenere degli emblemi d'argento e scambiarli con vari strumenti. Inoltre, raccogliendone 500, si può ricevere una speciale ricompensa che consiste in un Holowear a tema

Far West per Machamp.

Pokémon UNITE: Parola di sceriffo. Fase 2

Durante la seconda fase dei bonus di accesso, che si svolgerà dal 28 febbraio al 14 marzo, si potranno, invece, raccogliere emblemi d'oro. Raccogliendone 500, il giocatore sbloccherà alcuni articoli di moda a tema Far West.

Pokémon UNITE: Parola di sceriffo. I vari bonus

Fino al 20 febbraio, gli Allenatori possono partecipare a un evento speciale intitolato “Raccogli le bacche con Greedent”, durante il quale è possibile ottenere delle ricompense aiutando il Pokémon Ingordigia a raccogliere, appunto, delle bacche. Ogni giorno vengono assegnate quattro missioni casuali, che, una volta completate, assicureranno 20 monete Heos ciascuna e alcune bacche, che potranno essere utilizzate per sbloccare delle ricompense, tra cui fantastici articoli di moda.

Dal 28 febbraio al 14 marzo, i giocatori riceveranno emblemi d’oro come bonus d’accesso, che potranno essere scambiati con nuovi oggetti, inclusi articoli di moda a tema Far West.

Completando il pass di lotta, infine, sarà possibile sbloccare l’esclusivo Holowear “Zeraora Frontiera” e l’incredibile “Stile Giardinaggio” per Dragonite.

Il pass di lotta di Pokémon UNITE offre 90 livelli in cui si completano missioni uniche e si ricevono ricompense corrispondenti a ciascun livello. Completare fino a tre missioni al giorno, così come le missioni settimanali e quelle stagionali, permette di ottenere punti pass di lotta e di sbloccare nuove ricompense.

Utilizzando le gemme Heos per ottenere il pass premium, il giocatore potrà ricevere ulteriori ricompense (come ad esempio Holowear rari) quando il livello del pass di lotta aumenta. Acquistando un pass premium plus, il pass di lotta aumenterà di 10 livelli in automatico.

Pokémon UNITE, lo ricordiamo, è un nuovo gioco free to play (con acquisti opzionali) disponibile per Nintendo Switch e mobile (Android e iOS): il primo titolo di Pokémon basato su lotte strategiche 5 contro 5.

Il gioco è multipiattaforma, con crossplay attivo: si può giocare con Allenatori di tutto il mondo su Nintendo Switch o sugli smartphone compatibili, usando l'account del Club Allenatori di Pokémon o l'account Nintendo sia su Nintendo Switch che sui dispositivi mobili per sincronizzare facilmente i progressi di gioco.

