Pokémon UNITE: tutto quel che c'è da sapere su Aegislash, il nuovo personaggio giocabile

Sfoderate le armi e lanciatevi nella lotta con Aegislash, ora disponibile in Pokémon UNITE. È un Pokémon Versatile a corto raggio che può passare da una posizione offensiva a una difensiva con grazia e agilità, per condurre la squadra alla vittoria. È Honedge a unirsi alla lotta, ma si evolverà in Doublade al L. 5 e poi in Aegislash al L. 7.

L’abilità iniziale di Honedge e Doublade, Nullodifesa, aumenta sia i danni subiti che i danni inflitti, rendendola una scelta strategica davvero ardita. Quando Doublade si evolve in Aegislash, Nullodifesa diventa Accendilotta, che permette al Pokémon di passare dalla Forma Spada alla Forma Scudo e viceversa. Se sferra mosse che utilizzano la spada, Aegislash assume la sua Forma Spada; in questa forma, la sua velocità di movimento e il suo Attacco aumentano, e i suoi attacchi base diventano più veloci. Sferrando mosse che utilizzano lo scudo, invece, il Pokémon assume la sua Forma Scudo, che ne aumenta la Difesa e la Difesa Speciale. Inoltre, subito dopo il passaggio dalla Forma Scudo alla Forma Spada, la velocità di movimento e la velocità degli attacchi base di Aegislash aumentano ancora di più per un po’.

Gli attacchi base di Aegislash traggono vantaggio dalla sua fisionomia, infliggendo danni agli avversari che ha di fronte fendente dopo fendente. Se Aegislash ha almeno un contatore potenza, l’attacco base diventa un attacco potenziato. Ogni volta che poi il Pokémon usa un attacco potenziato, viene rimosso un contatore potenza. In Forma Spada, Aegislash sferra un rapido affondo che infligge danni agli avversari; in Forma Scudo, si lancia contro gli avversari, infliggendogli danni e rendendoli incapaci di agire per un po’. Se va a segno, questo attacco potenziato in Forma Scudo fa recuperare PS al Pokémon e riduce il tempo di ricarica di Spadasolenne e Ombrartigli.

LE MOSSE DI HONEDGE, DOUBLADE E AEGISLASH

Al L. 1 e al L. 2, Honedge può imparare Furtivombra e Ferroscudo. Con Furtivombra, il Pokémon sprigiona un’ombra nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari colpiti.

Quando Honedge raggiunge il L. 5 e si evolve in Doublade, si può trasformare Furtivombra in una delle due mosse descritte qui di seguito.

Usando Spadasolenne, il Pokémon conficca la spada nel terreno, creando una zona triangolare da cui sprigiona un’energia misteriosa che infligge danni agli avversari nell’area d’effetto e li lancia in aria. Questa mossa fa inoltre guadagnare al Pokémon contatori potenza: più sono gli avversari colpiti, maggiori sono i contatori potenza guadagnati. Dopo aver creato la zona triangolare, inoltre, Doublade si lancia in avanti, infliggendo danni agli avversari colpiti. Successivamente, gli attacchi di Doublade ignorano parte della Difesa di tutti gli avversari per un po’. Usando la versione potenziata di Spadasolenne, l’Attacco di Doublade aumenta per un po’ se colpisce un avversario dalla zona triangolare.

L’alternativa è la terrificante mossa Ombrartigli. Con questo attacco, il Pokémon tira due fendenti in rapida successione verso la direzione indicata, infliggendo danni agli avversari colpiti.

Quando raggiunge il L. 7, Doublade si evolve in Aegislash e Ferroscudo può essere trasformata in una tra le seguenti due mosse, ciascuna dotata di una forte componente difensiva. Quando usa Bodyguard, il Pokémon fa comparire per un po’ un grande scudo che gli fa guadagnare un contatore potenza e lo protegge con un effetto scudo. Inoltre respinge gli avversari davanti a sé e ne riduce la velocità di movimento per un po’.

LA MOSSA UNITE DI AEGISLASH: FENDENTE FATALE

Aegislash regna sugli avversari con la sua mossa Unite, Fendente Fatale. Usando tutta la sua forza combattiva, il Pokémon assesta un fendente di una potenza tale da squarciare la terra nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari colpiti. Minore è la percentuale di PS rimanenti al bersaglio colpito, più danni gli infligge questa mossa. Inoltre, se il fendente è davvero fatale e manda KO un avversario con questa mossa Unite, Aegislash guadagna un contatore potenza.

Pokémon UNITE, lo ricordiamo, è un nuovo gioco free to play (con acquisti opzionali) disponibile per Nintendo Switch e mobile (Android e iOS): il primo titolo di Pokémon basato su lotte strategiche 5 contro 5.

Il gioco è multipiattaforma, con crossplay attivo: si può giocare con Allenatori di tutto il mondo su Nintendo Switch o sugli smartphone compatibili, usando l’account del Club Allenatori di Pokémon o l’account Nintendo sia su Nintendo Switch che sui dispositivi mobili per sincronizzare facilmente i progressi di gioco.

Per approfondire, visita il sito ufficiale e leggi anche:

Pokémon UNITE: come qualificarsi ai campionati, 1 milione di dollari in palio

Pokémon UNITE: disponibile “Parola di sceriffo”, quinto pass di lotta, tutte le info

Pokémon Unite: due nuovi personaggi a febbraio per il MOBA a base di Pokémon

Pokémon Unite, arriva Dragonite: un trailer lo mostra ufficialmente in azione