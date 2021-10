Pokimane co-proprietaria del più grande torneo di picchiaduro al mondo

Imane “Pokimane” Anys, una delle streamer di maggior successo su Twitch, ha recentemente annunciato di essere la co-fondatrice e chief creative officer di RTS, una “società di gestione dei talenti e di consulenza” per i gaming creator. Spulciando l'annuncio, si scopre inoltre che RTS è la stessa azienda che ha rilevato, con Sony, il popolare torneo di picchiaduro EVO all'inizio di quest'anno.

Il sito Web RTS descrive EVO come “gestito congiuntamente da Sony e RTS” e afferma che “l'evento principale riunisce tutti gli elementi dell'FGC in una celebrazione annuale della community e della competizione”. La stessa RTS è una sussidiaria di Endeavour, una gigantesca società di agenzie di talenti che si è espansa per gestire eventi e finanziare TV e film. Nell'ultimo decennio Endeavour ha acquisito anche Miss Universo e UFC, quindi la spinta verso gli eSport non sembra così fuori luogo.

RTS e il futuro del torneo EVO

RTS è ovviamente attiva da un po' di tempo (l'acquisizione di EVO è avvenuto a marzo), ma solo oggi è stato annunciato al mondo, con Pokimane in primo piano come chief creative officer.”Stiamo costruendo RTS per essere in grado di fornire supporto, alleviare il carico di lavoro e aiutare creatori, sviluppatori e brand – spiega Pokimane -. Il mio obiettivo è sfruttare i miei anni di esperienza e rendere più facile la vita ai nuovi creatori cosicché non abbiano bisogno di passare attraverso il processo che ho sopportato io”.

Da RTS ancora non è arrivato nulla di concreto sul futuro di EVO o su come la sua co-gestione con Sony cambierà l'evento. Ma sappiamo che gli organizzatori di EVO stanno pianificando un ritorno a Las Vegas nell'agosto 2022.