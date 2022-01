Project Sonic 2022: SEGA annuncia giochi e novità per il porcospino blu

Super Mario e Sonic sono stati per decenni due grandi avversari in pixel e poligoni, ma pure il volto dell'intera industria videoludica tra il finire degli anni '80 e i primi anni '90.

Icone, quelle di casa Nintendo e SEGA, che hanno superato la prova del tempo, e che ancora oggi sono tra le più amate dal popolo di videogiocatori – e non solo. Lo dimostrano i grandi progetti della “grande N” per il futuro del suo idraulico baffuto, così come il recente annuncio di Project Sonic 2022 da parte della antica rivale.

SEGA e Sonic Team hanno infatti ufficialmente lanciato una nuova iniziativa che promette tantissime novità per tutti i seguaci del porcospino blu in giro per il mondo. In particolare, le due compagnie nipponiche hanno svelato al grande pubblico il logo e i dettagli della campagna su Twitter e sul sito ufficiale dell'iniziativa.

Sito, quello di Project Sonic 2022, che potete visitare anche voi fiondandovi a questo indirizzo, e che vi accoglierà con il messaggio “Benvenuti al livello successivo” e una manciata di sfondi a tema Sonic per PC e smartphone.

Chiaramente l'obiettivo di SEGA è quello di dare una svecchiata ad una saga storica come quella di Sonic, andando a snocciolare tutta una serie di annunci da qui alla fine dell'anno. Per il momento, fanno parte del Project Sonic 2022 il nuovo e promettente videogioco Sonic Frontiers – annunciato con un primo trailer nel corso dei The Game Awards 2021 – e il lungometraggio Sonic – Il Film 2, in arrivo nella sale cinematografiche italiane il prossimo 7 aprile.

Non solo, sono inoltre attesi Sonic Origins – concepita come una raccolta con quattro giochi classici della serie -, e ulteriori dettagli sullo show Netflix Sonic Prime e nuovi fumetti di IDW Publishing, incluso un prequel in quattro volumi del secondo film.

Insomma, pare proprio che il 2022 sia l'anno giusto per il riccio blu e per tutti i suoi – tantissimi! – fan.