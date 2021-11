Pronto per il DLC di Animal Crossing? Pre-ordina le nuove carte amiibo al minimo garantito

Siamo agli sgoccioli: il nuovo update di Animal Crossing: New Horizons è ormai alle porte e porterà con sé una grande ventata di novità. Oltre alle aggiunte completamente gratuite e al primo DLC “Happy Home Paradise” arriverà infatti anche la quinta serie delle attesissime carte amiibo, che introdurranno 48 nuovi personaggi all'interno della collezione, di cui 16 debutteranno anche all'interno del gioco. Il pre-order ha aperto anche su Amazon, al prezzo minimo garantito di 9,99 euro. La data di uscita è prevista per il 12 novembre: effettuando l'ordine con Amazon Prime (non lo hai? Provalo gratis per un mese) potrai essere fra i primi a “sbustare” i nuovissimi villager e ad invitarli sulla tua isola.

Ogni bustina contiene tre carte amiibo: una sarà dedicata ad un personaggio speciale e due ad un nuovo villager. I personaggi speciali, 24 in totale, sono:

Timmy & Tommy, Tom Nook e Fuffi in versione “isolana” (questi ultimi anche in vesti ufficiali)

Dodobaldo e Dodoardo

Blatero, Celeste

le sorelle Agostina, Filomena e Bice

K.K. Slider, Castorino, Ivano, Brunella

Sciuscià, Sahara, Florindo, Gulliver, Spirideo

Casimira e i nuovi Niko e Wardell

I nuovi villager introdotti dall'aggiornamento saranno invece 16: si tratta per metà di personaggi completamente inediti, e la restante metà di animaletti re-introdotti dal primo titolo della serie di Animal Crossing, pubblicato per GameCube. Gli abitanti inediti saranno:

Sasha, il coniglietto pigro

Pervinca, la scoiattola normale

Tiansheng, la scimmia sportiva

Sakura, la capretta solare

Goffredo, il criceto bisbetico

Petronilla, la topolina snob

Polpobot, il polpo spavaldo

Astro, l'aquila gentile

Quelli che, invece, hanno subito un re-work e verranno introdotti nuovamente nel gioco, saranno:

Ottone, il pinguino pigro

Zoe, il formichiere normale

Asso, l'uccellino sportivo

Rita, lo struzzo solare

Lionello, il cane bisbetico

Ortensia, il rinoceronte snob

Ulfo, l'alligatore pigro

Calipso, la koala normale

Le restanti 8 carte del set sono invece dedicate agli otto abitanti introdotti per la prima volta con Animal Crossing: New Horizons più di un anno fa. Parliamo, per la gioia dei fan, di Raimondo, Ovilio, Requina, Sid, Misuzu, Lupilia, Capraldo e Dolcinia. Le carte amiibo, se scansionate, permettono di sbloccare nuovi contenuti e possono essere utilizzate per invitare nuovi abitanti nella propria isola oppure all'interno dell'arcipelago presente nell'espansione Happy Home Paradise, grazie al quale è possibile ottenere nuovi progetti per le case vacanze e non solo. Per ricevere le carte il giorno stesso di uscita (che ricordiamo è il 12 novembre) pre-ordinale su Amazon al prezzo minimo garantito di 9,99 euro.