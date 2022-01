Il prossimo appuntamento in agenda di Sony è la fusione dei servizi PS Now e PS Plus? L'ultima notizia che giunge da GamesBeat sembra andare in questa direzione: il gigante giapponese avrebbe chiesto alle catene di negozi del Regno Unito di riconsegnare le carte prepagate PS Now.

Jeff Grubb, da considerare come fonte decisamente affidabile, riporta che entro il 19 gennaio (dunque settimana prossima) tutti i negozi devono rimuovere le card PS Now dai propri scaffali. A conferma di ciò, la comunicazione che GAME, tra le più importanti catene in UK, ha ricevuto da Sony:

I negozi hanno tempo fino alla chiusura della giornata di mercoledì 19 gennaio per rimuovere tutte le carte POS ed ESD da tutte le aree rivolte ai clienti e per aggiornare i loro alloggiamenti digitali in linea con l'imminente aggiornamento commerciale di questa settimana…

Per Grubb, questa direttiva di Sony si ricollega al recente scoop di Bloomberg, secondo cui il connubio tra i due servizi sopracitati sarebbe prossimo alla realizzazione. L'idea sarebbe quella di mettere sul piatto una proposta unica articolata in più livelli.

Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma qualcosa sta cambiando nelle strategie di Sony per i suoi servizi legati al mondo PlayStation. E la rimozione delle card PS Plus ne è la prova.

PlayStation Now e PlayStation Plus uniranno davvero le forze o c'è altro che bolle in pentola? Lo scopriremo, a quanto pare, la prossima settimana.