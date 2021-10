PS VR 2 sarà retrocompatibile, secondo un rumor

L'attesissimo PS VR 2 sta per arrivare sul mercato, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony potrebbe essere retrocompatibile con i giochi per PS VR, secondo un recente rumor diffuso sul portale ResetEra.

L'utente verificato TheNexus ha pubblicato alcune informazioni sulla seconda generazione di PlayStataion VR, dichiarando l'esatto opposto rispetto a quanto trapelato negli ultimi mesi. Alcune recenti indiscrezioni sostengono infatti che il nuovo visore non potrà riprodurre i titoli del precedente modello, bensì sarà compatibile esclusivamente con il proprio catalogo di giochi.

Non possiamo sapere quali delle due ipotesi sia più attendibile, per adesso si tratta di semplici indiscrezioni ed è fondamentale considerarle tali, in attesa di maggiori informazioni da parte di Sony PlayStation.

La scelta di condividere il parco titoli potrebbe rivelarsi una mossa vincente, poiché negli ultimi anni il PS VR ha accolto un gran numero di giochi ed esperienze virtuali piuttosto interessanti, che potrebbero servire da trampolino di lancio per il nuovo PS VR 2. Allo stesso tempo, il visore di seconda generazione dovrebbe portare sostanziali miglioramenti tecnici rispetto alla prima iterazione, ciò potrebbe rendere impossibile – o quantomeno poco sensato – renderlo compatibile con titoli che non sfrutterebbero appieno il nuovo e potente hardware.

Per adesso non sappiamo molto riguardo al PS VR 2, Sony non ha ancora annunciato una finestra di lancio ma ci ha permesso di dare un'occhiata ai nuovi controller per la realtà virtuale su PS5. Le immagini pubblicate mostrano un controller apparentemente ben più avanzato rispetto al classici PlayStation Move.