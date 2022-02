PS4, rilasciato un aggiornamento firmware che risolve i problemi di Cyberpunk 2077

È stato rilasciato oggi il nuovo aggiornamento firmware per PlayStation 4, che dovrebbe risolvere i problemi emersi nei giorni scorsi con Cyberpunk 2077. In seguito all’update 1.5, infatti, alcuni giocatori avevano riscontrato un errore piuttosto grave che indicava la presenza di “dati corrotti”, impedendo di fatto l’avvio del gioco.

La patch 1.5, pubblicata qualche giorno fa, consente ai possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S di effettuare un upgrade alle nuove console next-gen, perciò è probabile che sia questa l’origine dell’errore. Gli sviluppatori CD Projekt RED, nella giornata di ieri, hanno spiegato di essere a conoscenza del problema e di stare lavorando ad una risoluzione, arrivata ufficialmente nella giornata di oggi.

There's a software update for PS4 live now. It addresses the issue with the disc version of Cyberpunk 2077 not launching on PS4 after installing the latest game patch. Please make sure to update your system. pic.twitter.com/3EYJNGjRKp

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 19, 2022