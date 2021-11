PS5 al Black Friday: Nuove scorte in arrivo nei negozi?

Durante gli ultimi 12 mesi, PS5 è diventata l'oggetto del desiderio di moltissimi videogiocatori in tutto il mondo, anche a causa dei problemi di produzione e la conseguente scarsa offerta di mercato. In vista del periodo natalizio e delle offerte del Black Friday, Sony ha previsto l'invio di nuove scorte in occidente.

Sebbene la scarsa reperibilità di console sembra destinata a protrarsi almeno fino a metà 2022, il produttore giapponese è disposto a fare carte false per garantire una buona fornitura di console ai negozi nei prossimi 2 mesi. Secondo alcune informazioni diffuse dal Sun, sono in arrivo ben 3 aerei di linea Boing 747 carichi di PlayStation 5 destinate al mercato europeo. Ogni velivolo sarebbe stato caricato con almeno 50 pallet di PS5, ci sono voluti ben 12 camion per caricare l'enorme fornitura all'interno degli aerei.

Alcune voci di corridoio sostengono che – entro le prossime settimane – Sony abbia intenzione di spedire in Europa altri carichi, per coprire l'imminente periodo di offerte e le festività natalizie.

PS5 – Ci sarà al Black Friday?

Come ogni anno, novembre è un mese fitto di offerte e promozioni. Il prossimo 26 novembre si terrà – come di consueto – il Black Friday, un giorno atteso da moltissimi utenti, nonché il momento perfetto per prepararsi alle festività natalizie, acquistando in anticipo i regali.

Ma il venerdì più pazzo dell'anno vedrà protagonista anche PlayStation 5? A nostro avviso è piuttosto improbabile che la console next-gen di Sony venga messa in offerta, ma non possiamo escludere la possibilità che la disponibilità sul mercato aumenti sensibilmente.

Il prezzo di PS5 dovrebbe restare lo stesso di sempre, la Standard Edition sarà disponibile a 499€, mentre la Digital Edition verrà venduta al prezzo di listino di 399€.