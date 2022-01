PS5, aperti i pre-ordini per i nuovi DualSense ispirati alla galassia

Amazon ha finalmente aperto i pre-ordini dei controller DualSense per PlayStation 5 nelle nuove colorazioni Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink al prezzo di 74,99 euro. La prenotazione, come sempre quando si tratta di Amazon, vi assicura il prezzo minimo garantito: ciò significa che effettuandolo il pre-ordine ora pagherete sempre il prezzo più basso anche in caso di aumenti. Di seguito i link da cui effettuare l'ordine:

Galactic Purple

Starlight Blue

Nova Pink

L'uscita è prevista per il 14 gennaio 2022: selezionando la spedizione con Amazon Prime riceverete il controller il giorno stesso. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, restano invariate rispetto a quelli già in commercio. L'unica differenza è – appunto – la nuova colorazione. Come annunciato da Sony (leggi la notizia qui), nel corso del 2022 verranno rilasciate anche nuove cover ufficiali anche per PlayStation 5 in cinque colori ispirati alla galassia: pre-ordinare i nuovi DualSense diventa così un'ottima occasione per collezionare il set completo.