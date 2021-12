PS5, attenti alle truffe online: 5 consigli utili

Trovare una PS5 da mettere sotto l'albero di Natale è ormai una vera e propria impresa, qualcuno rimarrà inevitabilmente deluso, l'unica speranza è incrociare le dita e sperare di essere tra i più veloci in occasione dei Drop organizzati dagli store online. Tra coloro che lo fanno con regolarità c'è anche GameStop: la catena invita a prestare particolare attenzione alle truffe che si stanno moltiplicando.

PlayStation 5: i consigli per un acquisto sicuro

Possiamo prendere spunto dai suggerimenti forniti e stilare un elenco di 5 consigli utili, per non abbassare la guardia ed evitare così di essere raggirati.

diffidare sempre di siti Internet con indirizzo sospetto (è sufficiente controllare l'URL nel browser);

diffidare da promozioni non comunicate attraverso i canali ufficiali della catena in questione (social, newsletter, portale ufficiale ecc.);

controllare i metodi di pagamento e la Web reputation del sito;

verificare con attenzione le immagini e le descrizioni dei prodotti, per individuare anomalie;

usare il buon senso, non facendosi ingolosire da offerte apparentemente troppo vantaggiose.

In caso di dubbi è poi possibile contattare il servizio clienti della catena o del negozio (via email, telefono o altro), per avere conferma della promozione. Meglio porre infine particolare attenzione anche alle compravendite tra privati: se possibile, è sempre meglio non pagare in anticipo con mezzi che rendono poi difficile se non impossibile recuperare la somma in caso di eventi spiacevoli.

La carenza di PlayStation 5 nei magazzini che si registra fin dal lancio lascerà con tutta probabilità a bocca asciutta molti player in occasione di questo Natale. Sony ne è ben consapevole e in più occasioni ha ribadito di essere ancora alle prese con le difficoltà legate alla crisi dei chip che ha rallentato i ritmi di produzione, rendendo di fatto la console quasi introvabile a livello globale. La situazione migliorerà col passare tempo, ma non nell'immediato futuro.