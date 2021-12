PS5 da GameStop: bundle disponibili oggi pomeriggio [LINK]

La tanto ambita console Sony torna disponibile oggi pomeriggio sul sito GameStop, PS5 sarà acquistabile in bundle con giochi e accessori. La vendita apre alle 17:00 di oggi, 9 dicembre 2021, il modello disponibile sarà la Digital Edition.

I bundle in questione saranno in vendita al prezzo di circa 650€, con incluso un secondo controller DualSense e una serie di accessori aggiuntivi e abbonamenti a PS Plus e PS Now.

Il tanto atteso re-stock farà felici motlissimi appassionati che vorrebbero acquistare una PlayStation 5 per Natale. Come al solito, le scorte messe a disposizione sul sito saranno piuttosto limitate, soltanto i più rapidi riusciranno ad aggiungere al carrello la console next-gen più ambita di sempre.

Per velocizzare il processo di acquisto, GameStop consiglia di registrarsi al sito in anticipo, aggiungendo un metodo di pagamento valido al proprio account, in modo tale da procedere immediatamente al completamento dell'ordine.

Vi auguriamo buona fortuna per l'acquisto di un bundle con PS5 Digital Edition, inoltre vi invitiamo ad accedere al nostro canale telegram, per restare aggiornati su sconti e promozioni in tempo reale.