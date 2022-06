PS5: da Resident Evil 4 Remake a Final Fantasy 16, tutti i trailer dello State of Play

PS4, PS5 e la nuova realtà virtuale di PlayStation VR2. Sono queste le protagoniste assolute dell’ultimo State of Play di casa Sony, assieme ad una buona dose di annunci e trailer dedicati ai prossimi titoli in uscita.

L’evento organizzato dal colosso giapponese, andato in onda nella notte del 2 giugno 2022, ha infatti messo sul piatto tante novità per tutti i fan PlayStation, alcune già note – e arricchite di finestre di uscita e trailer inediti – e altre svelate proprio nel corso della conferenza.

In questo articolo vogliamo allora andare a ricapitolare tutto quello che abbiamo visto nel corso dello State of Play di ieri, così da delineare il futuro prossimo delle piattaforme PlayStation.

State of Play 2 giugno: gli annunci per PS5, PS4 e PSVR2

Ad aprire le danze di quello che è stato senza ombra di dubbio un appuntamento scoppiettante per i videogiocatori è nientemeno che il remake di Resident Evil 4, annunciato da Capcom con un trailer e una data di uscita ufficiale.

Il rifacimento dell’iconico survival horror in terza persona è sviluppato su RE Engine, e vedrà la luce il 23 marzo 2023 con contenuti esclusivi in programma anche per PlayStation VR 2. Non solo, Resident Evil Village viene ora mostrato in una nuova versione esclusiva per la realtà virtuale di PlayStation VR 2 su PS5, sempre con una clip intrisa di terrore e mistero, come da tradizione per il franchise orrorifico giapponese.

Il terzo annuncio dello State of Play di giugno è sempre a tema zombie, e strizza l’occhio ancora al visore Sony. Si tratta di The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 – Retribution, visto in un adrenalinico gameplay trailer.

In sviluppo anche una versione per PlayStation VR 2 di No Man’s Sky, l’esplora-tutto fantascientifico di Hello Games, assieme a Horizon Call of the Mountain, un nuovo capitolo della saga action-adventure realizzato da Firesprite e Guerrilla Games in esclusiva per PlayStation VR2.

Un nuovo update gratuito per Horizon Forbidden West è già disponibile da oggi su PS4 e PS5, con miglioramenti alla grafica, transmog, reset delle abilità, difficoltà Ultra Difficile e New Game +. Sul versante PC, poi, Sony ha annunciato l’uscita di Marvel’s Spider-Man Remastered di Insomniac Games per il 12 agosto di quest’anno, convertito dai ragazzi di Nixxes. Nel corso dell’autunno 2022 sarà anche la volta di Spider-Man: Miles Morales, seguito dell’ormai ex esclusiva PlayStation.

Il nuovo trailer di Stray, fissa l’uscita del gioco dalle tematiche cyberpunk al 19 luglio su PS5 e PS4. Fin dal giorno di debutto, il titolo sarà incluso su PlayStation Plus Extra e Premium.

Dal creatore di Dead Space – per altro in aria di remake -, arriva il primo gameplay trailer di The Callisto Protocol, un nuovo survival horror dalle tinte aliene in uscita il 2 dicembre per PlayStation 4 e 5, mentre Rollerdrome è uno sparatutto in cui muoversi a bordo di pattini in un curioso sport futuristico previsto per il 16 agosto.

Spazio poi a Street Fighter 6, nuova iterazione del celebre picchiaduro ad incontri di Capcom, e Tunic, precedente esclusiva console Xbox in uscita anche sulle piattaforme Sony; non solo, abbiamo pure Season: A Letter to the Future, un rilassante open world narrativo da esplorare in bicicletta, e soprattutto un nuovo trailer per Final Fantasy 16, dato in uscita per l’estate del 2023 su PS5.

Con la 16esima Fantasia Finale si chiude uno State of Play davvero ricco di titoli interessanti, in arrivo tra il 2022 e la prima metà del prossimo anno.