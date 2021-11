PS5 Digital Edition torna disponibile sul sito GameStop [LINK]

PS5 Digital Edition è disponibile all'acquisto sul sito GameStop, le scorte solo – come al solito – molto limitate e soltanto i più rapidi riusciranno a portarsi a casa la nuova console Sony.

La regina della next-gen videoludica è tornata in stock da GameStop, per acquistarla è sufficiente accedere alla coda virtuale tramite questo link, occorre essere registrati al sito per completare l'acquisto.

PlayStation 5 è disponibile in 2 versioni: PS5 Standard Edition e PS5 Digital Edition. Il primo modello costa ben 100€ in più rispetto alla variante Digital, la differenza è giustificata dalla presenza del lettore ottico Blu Ray, che consente di riprodurre i giochi in copia fisica e di sfruttare appieno la retro-compatibilità della console Sony. La Digital Edition punta tutto sull'acquisto di giochi dal PlayStation Store, in compenso costa meno e ha un design più elegante e sinuoso, proprio grazie all'assenza del lettore ottico.

Auguriamo a tutti buona fortuna per l'acquisto della tanto ambita console next-gen di Sony, inoltre vi invitiamo ad accedere al nostro canale telegram, per restare aggiornati su sconti e promozioni in tempo reale.