PS5 disponibile sul sito Euronics: POCHI PEZZI

Sul sito Euronics è tornata disponibile la PS5, si tratta della Standard Edition in bundle con il telecomando PlayStation. Il prezzo del bundle è di 529,98€.

Le scorte sono – come al solito – piuttosto limitate, soltanto i più veloci riusciranno ad aggiungere la console al carrello, per poi procedere al pagamento e portarsi a casa la tanto ambita PlayStation di quinta generazione.

Dopo settimane dall'ultimo drop, la PS5 torna disponibile all'acquisto grazie ad un particolare bundle. L'ordine in questione include anche il nuovo Media Remote, ovvero il telecomando che consente di fruire dei contenuti multimediali senza dover per forza utilizzare il controller DualSense.

Vi auguriamo buona fortuna per l'acquisto di PS5 Standard Edition sul sito Euronics