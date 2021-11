PS5 disponibile sul sito Gamestop (3 novembre 2021)

Nel corso della puntata di oggi di GameStop TV, lo show che va in onda dalle ore 16:00 sul canale Twitch della nota catena videoludica, sarà annunciato un nuovo restock di PS5 Standard Edition.

Non abbiamo maggiori informazioni sull'orario di apertura della pagina di vendita sul sito GameStop, ma sappiamo che le scorte disponibili saranno particolarmente scarse, soltanto i più veloci e fortunati riusciranno a portarsi a casa la tanto ambita console next-gen di Sony. Vi invitiamo a seguire la diretta di GameStop TV, in corso adesso sul canale Twitch GameStopIT e condotta dal solito Kobe e dalla bellissima Kafkania.

Durante la diretta si parlerà principalmente del nuovo Marvel's Guardians of the Galaxy, con due ospiti d'eccezione: Renato Franchi, Marketing Manager di Panini Comics e il fumettista Jacopo Paliaga.

Nel corso della trasmissione i due conduttori daranno il via alla vendita delle poche PS5 disponibili sul sito GameStop, vi invitiamo a registrarvi al sito in anticipo, per aggiugere immediatamente la console al carrello e procedere al pagamento prima che sia troppo tardi.

Oltre a PS5 Standard Edition, saranno in vendita anche diversi giochi e accessori per la piattaforma next-gen più ambita al mondo.