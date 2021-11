PS5 e PS4: al via le offerte sui grandi classici PlayStation

Sony ha dato il via ad un nuovo periodo di sconti sul PlayStation Store, con giochi per PS5 e PS4 scontati fino all'80%. In particolare, le offerte si concentrano sui grandi classici PlayStation, con diverse esclusive di pregio vendute a prezzo ribassato.

Le offerte sono attive da oggi, 3 novembre, fino al prossimo 18 novembre, tra i titoli più interessanti troviamo The Last of Us Remastered a soli 9,99€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo solito.

PS5 e PS4 – Offerte di Novembre

Ecco la lista dei giochi più interessanti in offerta su PS4 e PS5:

The Last of Us Remastered – 9,99€

Shadow of the Colossus – 19,99€

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 9,99€

Gravity Rush Remastered – 14,99€

Spyro Reignited Trilogy – 13,99€

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy – 19,99€

Call of Duty: Modern Warfare Remastered – 19,99€

Saints Row: The Third Remastered – 13,99€

God of War III Remastered – 9,99€

Per consultare la lista completa dei titoli in offerta sul PlayStation Store, vi invitiamo ad accedere alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

