PS5: giochi in uscita a novembre 2021

Come ormai accade da diversi anni, dicembre – che è pur sempre il mese dei regali di Natale – non porta sugli scaffali dei negozi per PLayStation 5 titoli tripla A. Saranno soprattutto le produzioni indipendenti ad arricchire la ludoteca della console Sony.

WARHAMMER 40.000: BATTLESECTOR

Strategico a turni firmato Black Labames, già disponibile per PC dalla scorsa estate e ambientato nell'universo di Warhammer 40.000. Arriverà sugli scaffali dei negozi il 2 dicembre.

SOLAR ASH

In uscita il 2 dicembre il nuovo titolo dei ragazzi di Annapurna Interactive, dopo un rimando di qualche mese, è finalmente disponibile. Come è possibile vedere dal trailer, si tratta di un frenetico viaggio onirico che porta il videogiocatore ad esplorare mondi dal design unico e affascinante. Uscirà anche per PC e PS4.

KUNGFU KICKBALL

Il 2 dicembre è anche la volta di un singolare party game che miscela Kungu e kickball. Il gioco sarà disponibile anche per PC, PS4, XBox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

CHORUS

Il 3 dicembre è il giorno di Chorus, sparatutto spaziale sviluppato dai ragazzi di Fishlabs e dalla forte componente narrativa a tinte dark. Uscirà anche per PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

FINAL FANTASY 14: Endwalker

La nuova espansione per il Jrpg Final Fantasy XIV è in uscita il 7 dicembre, anche per PS4 e PC, sfrutterà l'hardware PS5 per portare un frame rate superiore, caricamenti più veloci e una risoluzione 4K. Nel gioco ci saranno anche nuovi mestieri.

HEAVENLY BODIES

Il 7 dicembre è anche il turno di Heavenly Bodies, un singolare puzzle game che mette il giocatore all'interno di una staziona spaziale dove sarà chiamata ad occuparsi di diverse mansioni, il tutto reso più complicato dall'assenza di gravità. In uscita anche per PC e PlayStation 4.

TWELVE MINUTES

Già uscito sulle console Microsoft e PC in esclusiva temporale, il 7 dicembre Twelve Minutes sarà disponibile anche su PlayStatoin 5 e PlayStation 4. Secondo titolo Annapurna Interactive del mese, un thriller legato ad un loop temporale di – appunto – 12 minuti.

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue

Un originale platform, in uscita il 14 dicembre, che mette il giocatore nei panni di una irreprensibile vigilessa del fuoco. In uscita anche per PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

AMONG US

Il fenomeno videoludico durante i mesi più bui della pandemia, Among Us sbarca anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 14 dicembre. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un party game ambientato all'interno di una stazione spaziale: nei panni di membri dell'equipaggio, i giocatori si dovranno occupare di diversa manutenzione per mantenerla operativa. Ma a bordo è presente una talpa che va individuata.