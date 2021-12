Qual è il vero finale di GTA 5? Ce lo dice GTA Online

Grand Theft Auto 5 (d'ora in poi GTA 5) è un gioco che ha plasmato due generazioni di console.

Lanciato per PlayStation 3 e Xbox 360, è stato in seguito riproposto per PlayStation 4 e Xbox One. E adesso si prepara all'ennesimo salto generazionale, con le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S previste per la prossima primavera.

Merito di questo successo è da attribuirsi soprattutto a GTA Online che, nel corso degli anni, ha contribuito a mantenere altamente popolare il gioco Rockstar Games. L'aspetto interessante della componente multiplayer è che ha sempre provato a collegarsi narrativamente alla storia originale e adesso potrebbe darci una risposta attesa da anni: qual è il finale canonico di GTA 5?

GTA 5: il finale ufficiale è il terzo!

The Contract è infatti l'ultimo DLC lanciato per GTA Online e che ha come protagonisti Dr. Dre e soprattutto Franklin, uno dei tre personaggi giocabili della campagna. Ebbene, è proprio un dialogo a darci una conferma che i fan attendevano da diverso tempo. Lo scriveremo nel paragrafo seguente, onde evitare spoiler a chi non avesse ancora giocato il titolo.

Nel corso del DLC, dovremo aiutare il rapper Dr. Dre a recuperare il suo telefono, che contiene molto materiale inedito e non finito. Nel corso di un inseguimento all'interno di un set cinematografico, Franklin afferma di conoscere uno dei produttori che lavorano in zona e spera di non incontrarlo proprio quel giorno.

Il riferimento è ovviamente a Michael che, come sappiamo da uno dei finali di GTA 5, è adesso diventato un produttore cinematografico più o meno di successo. Questa frase pronunciata da Franklin ci conferma che il finale canonico è indubbiamente il terzo.

Rinfreschiamoci la memoria: la parte conclusiva di GTA 5 ci offre tre opzioni. La prima è quella di uccidere Trevor con l'aiuto di Michael. La seconda prevede invece che Franklin insegua Michael da solo, freddandolo dopo aver scoperto che la figlia dell'amico andrà al college. Infine, c'è la terza opzione, che vede i tre protagonisti lavorare insieme per ripulirsi di tutti i problemi, lasciare alcune questioni in sospeso, ma fornendo tuttavia un epilogo soddisfacente.

Perché è proprio l'opzione C il finale da considerare canonico? Perché abbiamo da poco scoperto che Michael è ancora vivo, ma soprattutto va ricordato che anche Trevor è sopravvissuto: è un dettaglio che era stato dato in un altro precedente aggiornamento di GTA Online.

Ora, gli appassionati di GTA 5 hanno una risposta forse definitiva sul canone del gioco. Inoltre, si apre adesso un'altra possibilità: visto che sia Franklin che Trevor sono comparsi in GTA Online, sarà presto anche la volta di Michael? Possiamo scommetterci.