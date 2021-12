Quante ore hai passato con Nintendo Switch? Scoprilo nella speciale rassegna 2021

Curiosi di sapere quante ore avete passato giocando a Nintendo Switch? È finalmente disponibile la rassegna ufficiale 2021 che fornisce ai possessori della ibrida moltissime statistiche e informazioni curiose sul proprio anno videoludico. “Grazie per aver giocato su Nintendo Switch quest'anno! – si legge nel messaggio in testa alla pagina – Andiamo a scoprire qualche divertente dettaglio sulla tua attività di gioco nel 2021”.

Nintendo Switch: qual è il titolo con più ore di gioco?

La rassegna inizia indicando il totale di giorni trascorsi dall'inizio del nostro “viaggio” con la console, specificando poi il numero di titoli giocati nel 2021 paragonati al 2020, con un elenco dei generi preferiti – dall'azione al gioco di ruolo fino ai platform. Successivamente potremo dare un'occhiata al “podio” dei tre titoli con più ore di gioco e anche al totale complessivo di ore sia dell'anno corrente che del precedente. Grazie a due semplici e curiosi grafici, i giocatori potranno inoltre conoscere la modalità d'utilizzo prevalente della console (inserita nella base oppure in modalità portatile) e l'attività mensile (in ore) di tutto il 2021, compreso il giorno in cui hanno passato più tempo giocando.

Il recap si conclude con il saldo di punti d'oro ottenuti nel 2021 (con i quali è possibile ottenere uno sconto sul prossimo acquisto eShop) e quelli di platino, mentre un'ultima sezione ci ricorda i titoli in arrivo nel 2022, fra cui Splatoon 3, Kirby e la terra perduta, TRIANGLE STRATEGY e Bayonetta 3. Per visualizzare la propria, personalissima rassegna è sufficiente collegarsi all'apposita pagina, ricordandosi di effettuare il login all'account Nintendo affinché le statistiche vengano visualizzate correttamente. E voi, quante ore avete speso con Nintendo Switch nell'ultimo anno?