Rainbow Six Extraction: Ubisoft annuncia la data di uscita e il Buddy Pass

Come svelato dai leak delle ultime settimane, Ubisoft ha finalmente annunciato la data di uscita ufficiale di Rainbow Six Extraction.

Il nuovo capitolo spin-off dell'esperienza sparatutto cooperativa di Rainbow Six sarà disponibile sul mercato dal 20 gennaio 2022, accompagnato dal Buddy Pass, concepito come un sistema cross-play che consentirà ai propri amici di giocare gratuitamente per un periodo di tempo limitato e di salvare i propri risultati.

Chi comprerà Rainbow Six Siege Extraction potrà quindi sfruttare il Buddy Pass per invitare due amici a provare tutte le modalità e i contenuti del gioco, per un periodo massimo di 14 giorni.

Il Buddy Pass sarà disponibile gratuitamente anche con la Standard Edition di Rainbow Six Extraction, prezzata a 39,99 euro. A partire dal lancio, il nuovo sparatutto di Ubisoft Montreal darà accesso a un profondo sistema di progressione degli Operatori, a quattro diversi livelli di difficoltà e a 12 mappe, di dimensioni circa tre volte più grandi degli scenari del precedente Rainbow Six Siege.

Nel titolo saranno poi presenti anche quattro aree dinamiche, 60 armi, numerose abilità provenienti dal capitolo precedente e 15 tecnologie REACT. Naturalmente dopo l'uscita arriveranno ulteriori contenuti gratuiti, che faranno parte del supporto post-lancio della produzione.

Con i pre-order, avremo poi diritto al Pacchetto Cosmetico Decadimento Orbitale. Chi possiede già Rainbow Six Siege riceverà invece il pacchetto Fronte Unito con quattro gearset esclusivi divisi nei due giochi e, in Siege, l'intera lista dei 18 Operatori di Extraction.