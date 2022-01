Gli operatori di Rainbow Six Extraction stanno per entrare in azione sulle piattaforme di gioco di Sony e Microsoft. Il debutto è fissato per il 20 gennaio e a pochi giorni dal lancio è giunta una notizia che farà contenti gli abbonati Xbox Game Pass. Il nuovo sparatutto di Ubisoft farà parte del catalogo del servizio sin dal day one.

L'FPS co-op tattico introduce una nuova esperienza di squadra PvE. Durante le incursioni nelle zone di contenimento, i team composti da un massimo di tre operatori (sono 18 quelli disponibili) devono affrontare una minaccia aliena. Ogni operatore mette al servizio della squadra abilità uniche, dunque la cooperazione è d'obbligo se si vuole portare a termine la missione con successo.

Preparati a combattere una minaccia aliena, altamente letale e in continua evoluzione, che rimodella ogni volta il campo di battaglia. Dovrai contare sui tuoi compagni di squadra per affrontare più di 10 archetipi di parassita. Dall'elusività del tormentatore al temibile apex, le abilità delle diverse varianti, combinate con le mutazioni casuali, ti metteranno a dura prova.

Breaking down the essence of Rainbow Six: Extraction​https://t.co/eZmFoNZroc pic.twitter.com/YrMKET33pR — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 5, 2022

Dal 20 gennaio Rainbow Six Extraction sarà anche tra i titoli dei cataloghi del PC Games Pass e di Xbox Game Pass Ultimate. Ciò significa che si potrà giocare allo shooter anche in modo immediato, direttamente dal cloud.

Rainbow Six Extraction per i membri Xbox Game Pass e PC Game Pass è solo l'inizio [della collaborazione]. Infatti, offriremo il servizio di abbonamento Ubisoft+ agli utenti Xbox in modo che possano godere dell'intera gamma della nostra libreria di giochi direttamente dalle loro console.

Così Chris Early, SVP of Strategic Partnership and Business Development di Ubisoft, ha svelato l'altra grande novità della giornata: l'integrazione del servizio Ubisoft+ (più di 100 giochi a 14,99 euro al mese) sulle console Xbox One e Series X/S.

Per coloro che non sono abbonati ad uno servizi Xbox/PC citati, Rainbow Six sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PC (via Epic Games Store e Ubisoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia dal 20 gennaio 2022 in due versioni: Standard (49,99 euro) e Deluxe (59,99 euro).