Rainbow Six Siege: breve teaser presenta l'operatrice Thorn

L'operazione “High Calibre” sta per arrivare su Rainbow Six Siege, la Stagione 4 dell'anno 6 introdurrà Thorn, un'operatrice di difesa di cui sappiamo ancora molto poco. Il nuovo personaggio difensivo è protagonista di un breve teaser trailer, che mostra alcune cinematiche di gioco in vista della nuova stagione.

Brianna “Thorn” Skehan è il nuovo operatore che si unirà alla squadra Rainbow Six, ha in dotazione una particolare granata adesiva, che – in base a quanto visto nel trailer – sembra attivarsi una volta percepita la presenza avversaria. Si tratta quindi di una sorta di mina di prossimità, ma non è chiaro quale siano le caratteristiche peculiari di questo particolare gadget.

Sul sito ufficiale Ubisoft possiamo leggere una lunga lettera scritta dallo specialista d'attacco Sledge e inviata all'operatrice brasiliana Caveira, nella quale viene presentato il carismatico personaggio di Thorn:

“È una donna coscienziosa, testarda, che non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno. Reclutarla è stata un'ottima scelta: difficile trovare soldati altrettanto forti o intelligenti. Il suo famigerato percorso a ostacoli la rappresenta perfettamente in questo senso, e l'hai detto tu stessa: più tosto di così si muore. Abbiamo una squadra solida, ma Brianna sarà il completamento ideale. Non dovrai mai temere cali di rendimento da parte sua e, se siamo fortunati, prenderà un po' di noi a calci nel sedere per motivarci. Quando non è così guardinga, è sempre disponibile a mettere il suo tempo a disposizione per aiutare chi ne ha bisogno…”

L'annuncio ufficiale e la dettagliata presentazione di Thorn si svolgerà il prossimo 8 novembre, l'appuntamento è sul canale Twitch di Rainbow Six Siege. Saranno annunciate tutte le novità della nuova operazione High Calibre, compresi cambiamenti e bilanciamenti a mappe, armi e gadget.