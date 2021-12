Rainbow Six Siege gratis nel weekend su Xbox

Microsoft ha annunciato la selezione di titoli giocabili gratis nel weekend per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, RiMS Racing e Night Call, che saranno disponibili gratuitamente dalle 21 di questa sera fino all'alba del 6 dicembre.

Per installare i giochi, è sufficiente collegarsi sulla pagina di Xbox LIVE Gold presente sul sito ufficiale Xbox e selezionare i titoli che si vogliono provare. L'operazione è ovviamente fattibile anche direttamente da console, aprendo la sezione dedicata riservata agli abbonati e presente sullo store.

Al termine del periodo indicato, per continuare ad usufruire delle produzioni sarà ovviamente necessario acquistarle singolarmente. Per l'occasione, Microsoft prevede degli sconti esclusivi dedicati ad ogni gioco.

Rainbow Six Siege è un gioco che non ha bisogno di presentazioni. È il celebre sparatutto tattico multiplayer di Ubisoft che, a distanza di anni, continua a godere di una community di giocatori nutrita e appassionata.

RiMS Racing è un titolo di corse su due ruote in cui, oltre a quello del pilota, si interpreta anche il ruolo dell'ingegnere, per comprendere a fondo il comportamento della moto. Si potranno ottimizzare differenti parametri, come trazione, inclinazione, frenata, coppia, traiettoria e velocità.

Night Call, infine, è un curioso gioco noir investigativo che ci porrà di fronte a due obiettivi: risolvere dei misteriosi omicidi e guadagnare abbastanza per riuscire a pagare le bollette. I due ruoli, investigatore e autista, hanno diverse priorità, che spesso non possono coincidere. La nostra bravura sarà quella di combinare sapientemente i due lavori, per riuscire ad arrivare a fondo del mistero e, al contempo, arrivare alla fine del mese!