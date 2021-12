Rayman Origins per PC gratis per il download per pochi giorni

Rayman Origins per PC è scaricabile in forma totalmente gratuita per un periodo di tempo limitato. Lo ha annunciato Ubisoft nell'ambito di un'iniziativa volta a festeggiare il suo trentacinquesimo anniversario.

Il gioco, lanciato per la prima volta nel 2011 e attualmente disponibile a 9.99 euro, sarà gratuito su Ubisoft Connect da oggi fino alle 22 del 22 dicembre. Per scaricare il titolo non vi rimane che collegarvi al link seguente:

Rayman Origins, riscopriamo questo platform eccezionale

Il primo debutto di Rayman Origins risale al 2011 per PlayStation 3, Wii e Xbox 360. Successivamente è arrivato anche per PC Windows, PlayStation Vita e Nintendo 3DS.

Il gioco, che ha rappresentato un ritorno in grande stile per la serie al termine di una lunga assenza, è stato accolto con grandi favori dalla critica e dal pubblico. Ha vinto il premio come “Gioco dell'Anno” da parte della redazione di IGN.com e si contraddistinse per la sua capacità di combinare un gameplay vario e divertente, un aspetto grafico con uno stile unico e un comparto sonoro di livello.

Senza alcun dubbio è stato uno dei migliori platform della generazione PlayStation 3 e Xbox 360. Secondo alcuni addirittura il migliore, superato soltanto dal suo sequel, Rayman Legends, che riuscì ad innalzare ancora di più l'asticella.

Lanciato nel 2013 per PC Windows, PlayStation 3, Wii U e Xbox 360, il suo successo travolgente ha portato Ubisoft a realizzare anche una versione per PlayStation Vita e soprattutto per quelle che allora erano le console next-gen: PlayStation 4 e Xbox One. Nel 2017, infine, il gioco ha debuttato anche su Nintendo Switch.