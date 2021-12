Razer BlackShark V2 X, le cuffie da gaming progettate per l'eSport in offerta

Alla ricerca di nuove cuffie da gaming di qualità? Le Razer BlackShark V2 X sono in offerta su Amazon al 36% di sconto, a soli 44,99 euro invece di 69,99. Si tratta di un prodotto davvero eccellente, progettato per l'eSport. Il mix perfetto di audio di incredibile qualità, chiarezza del microfono superiore e isolamento acustico senza pari rendono le Razer BlackShark V2 l'headset approvato dai pro player.

Razer BlackShark V2 X: progettate per l'eSport

Diamo un'occhiata nel dettaglio alle caratteristiche tecniche. Queste ottime cuffie vantano un driver Razer Trifoce da 50 mm, che consente di regolare in modo completamente indipendente le frequenze alte, medie e base. Si tratta infatti di un nuovissimo design brevettato che offre 3 driver audio in 1, generando un suono più chiaro con alti più ricchi, bassi più potenti e tracce vocali più chiare e cristalline. Non può mancare il microfono cardioide Razer Hyperclear, con cattura della voce e cancellazione dei rumori migliorate. Pieghevole, è dotato di alloggiamento ottimizzato dal design più aperto per minimizzare l'ostruzione e garantire quindi una cattura più chiara. I robusti padiglioni auricolari, grazie all'imbottitura dalla perfetta aderenza, coprono le orecchie proteggendole dai rumori esterni.

L'Audio Surround 7.1 migliora la consapevolezza durante le partite: percepisci ogni minimo rumore grazie al preciso audio posizionale che ti consentirà di individuare intuitivamente l'origine di ogni suono. Dal comfort leggero, con soli 240 g di peso, ti dimenticherai di averle addosso, anche nelle sessioni da gaming più lunghe. L'headset è reso ancora più comodo dall'imbottitura spessa e dai cuscinetti auricolari in memory foam migliorato, avvolti da tessuto traspirante e morbida semipelle.

Le Razer BlackShark V2 X, ricordiamo, sono in offertissima a soli 44,99 euro anziché 69,99. Le cuffie, inoltre, offrono compatibilità multipiattaforma grazie al jack da 3.5 mm: PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch o dispositivi mobili, potrai affrontare i tuoi avversari su qualsiasi dispositivo.