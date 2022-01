Razer DeathAdder V2: il miglior mouse gaming ergonomico in offerta

In ogni postazione da gaming che si rispetti non può mancare un mouse. Oggi vi segnaliamo un'offerta davvero interessante che riguarda il Razer DeathAdder V2, uno dei mouse da gaming (cablati) più ergonomici nella sua categoria. Potrai infatti acquistarlo a soli 57,46 euro, risparmiando così il 28% rispetto al prezzo originale di 79,99. Si tratta di un ottimo prodotto, di qualità certificata Razer – uno dei migliori brand nel settore del gaming. Ma diamo un'occhiata alle sue caratteristiche.

Razer DeathAdder V2: caratteristiche

Quando giochi per vincere, è meglio mettere subito le cose in chiaro. Raggiungi prestazioni letali e non mostrare alcuna pietà, con la miglior ergonomia della categoria unita a sensori e tasti di nuova generazione.

Questa è la descrizione ufficiale del prodotto, dall'elegante design nero su cui spicca l'inconfondibile logo verde di Razer. Ecco, invece, le caratteristiche principali.

Miglior profilo ergonomico della categoria per il massimo comfort – Prototipo dopo prototipo e dopo una lunga fase di test, gli esperti designer di Razer hanno creato per questo prodotto una delle strutture più comode e leggere di sempre, che permette di giocare al meglio e soprattutto più a lungo.

– Prototipo dopo prototipo e dopo una lunga fase di test, gli esperti designer di Razer hanno creato per questo prodotto una delle strutture più comode e leggere di sempre, che permette di giocare al meglio e soprattutto più a lungo. Razer Optical Mouse Switch – Ogni click è attuato alla velocità della luce. E, soprattutto, senza ritardi di neutralizzazione del rimbalzo. Sarai sempre il primo a eseguire qualsiasi azione. I tasti, inoltre, hanno una durata fino a 70 milioni di click.

– Ogni click è attuato alla velocità della luce. E, soprattutto, senza ritardi di neutralizzazione del rimbalzo. Sarai sempre il primo a eseguire qualsiasi azione. I tasti, inoltre, hanno una durata fino a 70 milioni di click. Sensore ottico 20K Razer Focus+ – Il sensore ottico da ben 20.000 DPI garantisce il tracciamento anche del più piccolo movimento del mouse, offrendo così un elevato grado di precisione durante il gioco.

– Il sensore ottico da ben 20.000 DPI garantisce il tracciamento anche del più piccolo movimento del mouse, offrendo così un elevato grado di precisione durante il gioco. Cavo Speedflex Razer – Il cavo offre una maggiore flessibilità e una resistenza minima. Il risultato? Movimenti senza ostacoli, che consentono il controllo ottimale durante le partite.

– Il cavo offre una maggiore flessibilità e una resistenza minima. Il risultato? Movimenti senza ostacoli, che consentono il controllo ottimale durante le partite. 5 profili su memoria integrata – Potrai salvare fino a 5 configurazioni profilo nella memoria integrata per portare le tue impostazioni ovunque e gareggiare con i tuoi comandi preferiti, quando vuoi. Perfetto per i tornei eSport.

– Potrai salvare fino a 5 configurazioni profilo nella memoria integrata per portare le tue impostazioni ovunque e gareggiare con i tuoi comandi preferiti, quando vuoi. Perfetto per i tornei eSport. 8 pulsanti programmabili – A lato della scocca sono presenti 8 pulsanti programmabili e completamente configurabili attraverso Razer Synapse 3, con macro e funzioni secondarie per eseguire al volo qualsiasi azione.

Il rapporto qualità/prezzo per il Razer DeathAdder V2 è davvero ottimo: un accessorio essenziale per tutti i gamer che puntano al meglio. Grazie all'offerta di Amazon potrai acquistare il mouse al 28% di sconto, ovvero 57,46 euro invece di 79,99. A questo prezzo, è un'occasione da non lasciarsi scappare.