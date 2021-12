Razer Hammerhead: auricolari da Gaming in FORTE SCONTO (-50%)

Le Razer Hammerhead si trovano in offerta su Amazon a 59,99€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di uno dei pochi modelli TWS pensati per il gaming, la soluzione ideale per chi cerca praticità e leggerezza, ma non intende rinunciare a delle ottime performance.

La bassa latenza è garantita dal Bluetooth in versione 5.0, che consente di giocare senza alcun ritardo tra audio e video, caratteristica fondamentale per i giocatori più esigenti. Queste Hammerhead sono ottime sia per giocare da PC che per il mobile gaming, non mancano i comandi touch che consentono di controllare la riproduzione dei contenuti multimediali e di attivare l'assistente vocale.

Disponibili sia in versione nera che bianca, le Razer Hammerhead non sono in-ear, hanno un design da auricolare classico e si rivelano la scelta giusta per chi non ama i gommini delle classiche cuffiette in-ear. Inoltre, questo modello è anche impermeabile, certificato per resistere a schizzi d'acqua accidentali e alla pioggia.

Oggi è possibile acquistare le Razer Hammerhead in offerta su Amazon a 59,99€, un prezzo dimezzato a fronte dei 120 euro richistei di listino. Non manca la spedizione Prime che consente di ricevere le cuffie in tempo per i regali di Natale.