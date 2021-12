Razer Orochi V2, l'ultraleggero in offerta al minimo storico

Parole d'ordine: compattezza e leggerezza. Così si presenta il Razer Orochi V2, un mouse da gaming piccolo ma funzionale, in offerta su Amazon al suo minimo storico, ovvero 58,28 euro (anziché 69,78). Punto di forza è il design ultraleggero da 20 g, per un controllo totale dove vuoi. Inoltre, il design compatto e portatile lo rende il compagno di viaggio perfetto per giocare.

Ovviamente beneficia della qualità certificata Razer, che offre tecnologia d'avanguardia per tutti i suoi prodotti. Ad esempio l'Orochi V2 dispone di due modalità wireless: Razer HyperSpeed e Bluetooth. La differenza? Con il Bluetooth puoi massimizzare l'autonomia quando lavori, mentre con la tecnologia HyperSpeed potrai ottimizzare le sessioni da gaming nel tempo libero, senza alcuna latenza. Parlando di autonomia, il dispositivo è pensato per lunghe sessioni di gioco e lavoro, fino a 950 ore di autonomia. Grazie ai switch meccanici di 2a generazione avrai maggiore precisione e più clic di durata, fino a 60 milioni.

Punto chiave è, ovviamente, il sensore ottico avanzato 5G Razer da 18K DPI, per una precisione assoluta. Sfrutta una mira responsiva e precisa al pixel grazie all'eccellente sensore che riesce a tenere traccia di ogni tuo movimento, senza perderne nemmeno uno. In conclusione, il Razer Orochi V2 non ha nulla da invidiare ai suoi “fratelli maggiori” e si tratta di un ottimo prodotto qualità/prezzo per la sua fascia. Su Amazon, ricordiamo, lo trovi in offerta a uno dei prezzi più bassi di sempre: 58,28 euro, invece di 69,78.