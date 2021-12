Regali di Natale: Logitech G203 in FORTE SCONTO a 19,99€

Il Natale si avvicina ed è il momento di pensare ai regali per amici e parenti. Su Amazon troviamo tanti prodotto in offerta, oggi il Logitech G203 è disponibile a soli 19,99€, con uno sconto del 51% rispetto al prezzo solito.

Si tratta di un mouse da gaming di fascia medio-bassa, pensato per i PC gamer è caratterizzato da un interessante rapporto qualità/prezzo. Il G203 rappresenta la scelta migliore sotto i 20 euro, una soluzione ideale per chi non vuole spendere troppo ma non intende rinunciare a prestazioni discrete in gioco.

Come ogni periferica da gioco che si rispetti, anche il Logitech G203 è dotato di illuminazione RGB, con una serie di LED installati lungo il profilo del mouse. Disponibile in 3 colorazioni differenti, questo modello monta 2 tasti laterali programmabili e un potente sensore ottico Logitech da ben 8.000 DPI, una soluzione tipica di periferiche ben più costose.

Oggi il Logitech G203 si trova in offerta su Amazon a 19,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.