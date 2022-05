Resident Evil 3 Remake: l'uscita su PS5 e Xbox Series X/S si avvicina?

Dopo aver annunciato le versioni next-gen di Resident Evil 3 Remake, del rifacimento di Resident Evil 2, e di Resident Evil 7, “mamma” Capcom ha lasciato a bocca asciutta gli appassionati della serie survival horror per eccellenza.

Il reveal, infatti, si accompagnava solo ad alcune immagini, senza comunicare notizie certe sulla data di uscita dei tre titoli su PlayStation 5 e su Xbox Series X/S.

Ora, è un utente su Twitter a riaccendere l’entusiasmo della community, almeno per quanto riguarda l’avventura orrorifica con protagonista l’ex S.T.A.R.S. Jill Valentine. A sentire la segnalazione di BSAAEurope, la versione di nuova generazione di Resident Evil 3 Remake, assieme all’upgrade gratuito per chi già possiede le edizioni PS4 e Xbox One, dovrebbe debuttare molto presto.

Questo perché lo stesso utente ha notato che, avviando la versione PS4 di Resident Evil 3 Remake su PS5, la console offre la possibilità di scaricare e installare l’aggiornamento next-gen. L’opzione purtroppo non funziona ancora, ovvero non permette di scaricare effettivamente la versione PS5 e porta a un messaggio d’errore, ma potrebbe suggerire che il lancio potrebbe essere ormai imminente.

Link not working yet but looks like Remake 3 PS5 upgrade is imminent. Nothing for 7 or 2 yet. pic.twitter.com/tqNMALIRS4 — TheBatMan (@BSAAEurope) May 23, 2022

BSAA Europe fa poi notare che l’opzione non è ancora presente per Resident Evil 2 e 7, dunque probabilmente il terzo capitolo sarà il primo a rifarsi il look. Cosa ne dite, anche voi non vedete l’ora di ritornare tra le strade infestate di Raccoon City?