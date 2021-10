Resident Evil: Village traina le vendite di Capcom, 5 milioni di copie vendute

Con oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Resident Evil: Village si fa portabandiera degli eccellenti risultati finanziari di Capcom. I numeri record annunciati dal noto publisher – in un comunicato diretto agli investitori – fanno riferimento al trimestre che va dal 1 luglio al 30 settembre 2021.

La compagnia giapponese ha registrato un incremento di vendite pari al 66,4% rispetto allo scorso anno, con ricavi più alti di ben 70 milioni di yen. I ricavi operativi invece ammontano a ben 29 milioni di yen, con un aumento del 61%. Entrambi i risultati rappresentano numeri record per Capcom, merito dell'ottimo successo di Resident Evil: Village, che ha raggiunto e superato quota 5 milioni di copie vendute.

L'avventura horror traina i risultati finanziari, ma non è l'unico a contribuire in maniera significativa al bilancio del publisher giapponese. Anche il nuovo Monster Hunter Rise ha registrato numeri interessanti durante il trimestre preso in esame dalla software house, il bilancio complessivo conta ben 19,8 milioni di giochi venduti.

I dati finanziari registrati da Capcom sono il risultato dell'ottimo lavoro svolto con due dei franchise più apprezzati e giocati al mondo.

