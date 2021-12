Ricarica due controller da una singola porta USB con il dual cable: è in offerta

Hai più joystick e non sai come ricaricarli contemporaneamente? I dual cable sono la soluzione: si tratta di cavi di ricarica 2 in 1, ovvero che doppio connettore micro USB che permette a due controller di essere ricaricati nello stesso momento da una singola porta USB.

Su Amazon trovi il cavo in offerta a 7,99 euro, compatibile sia con controller PlayStation 4 che Xbox One. Come già accennato, il cavo comprende due connettori micro USB di alta qualità, che assicura una connessione fluida e salda, collegati ad una singola uscita USB, collegabile a sua volta ad una qualsiasi porta compatibile.

Il cavo è lungo ben 3 metri per garantire assoluta comodità, realizzato in materiale resistente. Si tratta dunque di un accessorio indispensabile per ogni videogiocatore, che va ad eliminare così il problema di dover caricare un singolo controller per volta, molto scomodo soprattutto quando si gioca con un amico o un famigliare.

Ricordiamo che il dual cable è in offerta su Amazon a 7,99 euro anziché 9,99. Un piccolo risparmio per un prodotto davvero fondamentale e soprattutto utile ai possessori di PlayStation 4 oppure di Xbox One.

L'ordine è venduto e spedito da Amazon e, selezionando la spedizione veloce con Prime, potrai ricevere il prodotto direttamente a casa tua in pochissimi giorni.