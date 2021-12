Ricordate Puzzle Bobble? Un nuovo capitolo è in sviluppo per i 35 anni della saga

Puzzle Bobble sta per tornare. La celebre serie sviluppata da Taito celebra quest'anno il suo 35° anniversario e per festeggiare la società ha annunciato che un nuovo capitolo della serie rompicapo è attualmente in sviluppo. A confermarlo in un video di presentazione il game director Tsuyoshi Tozaki insieme al level designer Hidetaka Iyomasa e Bub, la simpatica mascotte della saga. I due sviluppatori hanno affermato che il titolo manterrà “il suo gameplay semplice e caratteristico, in modo tale che chiunque possa giocarci”.

Il team, inoltre, pare che stia prendendo spunto anche da Bubble Bobble 4 Friends e da altri precedenti titoli della serie. L'obiettivo? Mantenere l'aspetto più tradizionale e classico della serie. Dalle prime informazioni, il nuovo Puzzle Bobble (che non è Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey, ma un titolo nuovo), potrà essere giocato sia in modalità single player che time attack o multiplayer.

Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, se non una prima immagine che mostra un mondo di gioco colorato, molto simile ai capitoli precedenti, in cui compare anche un nuovo personaggio.

Per quanto riguarda la data di lancio, è ancora presto per parlarne. Il gioco si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo, perciò non è stato indicato nessun riferimento temporale, né su quali console o piattaforme verrà distribuito. In ogni caso, vista la popolarità che Puzzle Bobble ha raggiunto nel corso degli anni, i fan saranno sicuramente felici di rimettere le mani su un nuovo capitolo della serie.