Rockstar Games conferma: GTA 6 si farà ed è già in fase di sviluppo

Buone notizie per i fan di Grand Theft Auto. Rockstar Games ha infatti confermato l'esistenza di GTA 6, sesto capitolo del franchise, che si troverebbe ad “un buon punto” della fase di sviluppo. L'azienda lo ha reso noto attraverso un comunicato pubblicato sul sito web.

“Complice la longevità senza precedenti di GTAV, molti di voi continuano a chiederci notizie riguardo a un prossimo episodio della serie di Grand Theft Auto. Come con ogni progetto nel quale ci imbarchiamo, il nostro obiettivo rimane sempre quello di superare quanto fatto in precedenza. Siamo felici di confermare che il nuovo episodio della serie di Grand Theft Auto è attivamente in sviluppo. Non vediamo l’ora di condividere altro con voi non appena saremo pronti, perciò, continuate a seguire il Newswire di Rockstar. A nome di tutto il team, vi ringraziamo per il vostro supporto e non vediamo l'ora di entrare nel futuro insieme a voi!”.

We'd like to take this opportunity to thank everyone in the GTA Online community for playing with us across 2021.

As we enter our third console generation and with much more to come in 2022 and beyond, here is a look at just some of what’s on the way. https://t.co/8KbrCRSBc2 pic.twitter.com/ia0WAnKPhR

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022