Sackboy: A Big Adventure in grande PROMO (-44%)

Se la tua PlayStaion 5 reclama un nuovo gioco perché non la accontenti acquistando Sackboy: A Big Adventure? Questo titolo è una vera forza e se in precedenza hai giocato il prequel, non potrai che amarlo. Non solo puoi godertelo in solitaria ma grazie alla condivisione chiami un tuo amico in soccorso per giocare due al prezzo di uno!

In promozione su Amazon te lo porti a casa con soli 39,97€ grazie al ribasso del 44% e senti un po', se lo ordini subito arriva persino in tempo per Natale.

Basta avere un abbonamento Prime per ottenere le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Sackboy: A Big Adventure, il gioco che ci voleva

Adatto sia ai più piccoli che agli adulti, questo titolo di Sackboy è un vero portento. Simpaticissimo non può che occupare le tue giornate in modo semplice eppure divertente.

Tu dovrai vestire i panni di un simpatico pupazzetto che potrai personalizzare a piacimento. Cosa dovrai fare? Beh, ti lascio un pezzettino di trama così entri nel mood più adatto:

“Il meschino Vex (un essere quasi mitologico figlio del caos e della paura, nientemeno) rapisce gli amici di Sackboy e li costringe a costruire il suo letale Sconquassatore. Questo diabolico marchingegno stravolgerà il Mondo del fai da te, trasformando un fantastico regno di pura immaginazione e sogni innocenti… in una torrida landa popolata di incubi. Ah, che demonio!”

Allora, sei pronto all'avventura? Acquista subito la tua copia per PlayStation 5 su Amazon a soli 39,97€. Le spedizioni sono gratuite come ti dicevo prima, se ancora non sei abbonato puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.

Ps: ricordati che si tratta della versione fisica adatta a chi possiede la Standard Edition della console.