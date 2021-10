Saldi Steam di Halloween: ecco i migliori titoli horror scontati

Tra un paio di giorni arriverà la notte più spaventosa dell'anno, e cosa c'è di meglio per un appassionato di videogiochi se non quello di passarla – magari in compagnia – giocando a qualche bel titolo horror? E per l'occasione, come da tradizione, Steam ha lanciato i suoi saldi di Halloween, attivi da oggi e fino all'1 novembre. Andiamo a scoprire quali sono i titoli scontati più interessanti.

OUTLAST

Il primo della lista non potevano che essere Outlast e relativo sequel: a meno di 10 euro potrete portarvi a casa entrambi i titoli, due vere e perle del genere survival horror-psicologico ambientato in un ospedale psichiatrico (e dove altrimenti?).

A Plague Tale

Un'avventura medievaleggiante dalla forte narrativa e che difficilmente vi deluderà. Disponibile su Steam a 9,99 euro con il 75% di sconto. Segui la cupa storia della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo in un tormentato viaggio nell'epoca più nera di sempre.

Dont' Starve

Con soli 2,04 euro potete portarvi a casa un survival game a tema horror decisamente sopra le righe (e molto impegnativo). Disponibile anche nell'edizione multigiocatore chiamata Dont'Starve Togheter, disponibile in saldo a 5,09 euro.

Hello Neighbor

Hello Neighbor è un gioco horror stealth che che ti farà intrufolare nella casa del tuo vicino per capire quali segreti nasconde nel seminterrato. Gioca contro un'IA avanzata che impara da ogni tua mossa. Vuoi provare a entrare dalla finestra? Aspettati una trappola dentata. Stai cercando di fuggire? Lui troverà una scorciatoia…Insomma, un'esperienza più unica che rara in sconto a 9,23 euro.

Little Nightmares

Un'avventura che gioca sulle tipiche paure dell'infanzia. Il primo capitolo è scontato a 4,99 euro, il secondo capitolo – rilasciato lo scorso febbraio – costa 20,09 euro.

Phasmophobia

Un titolo eccezionale e divertentissimo per chi vuole andare a caccia di fantasmi (non come i Ghostbusters, ma in una modalità decisamente più claustrofobica e meno colorata e scanzonata) in compagnia di altri tre amici.

Witch It

Non è Halloween senza streghe. Se amate le fattucchiere dal naso brufoloso non potete che provare Witch It. Disponibile scontato a 5,99 euro, Witch It è un multigiocatore di nascondino ambientato in un mondo magico. I cacciatori dovranno scovare le streghe che hanno stregato il loro villaggio.

SOMA

Con soli 4,19 euro vi potete portare a casa uno dei migliori survival horror della precedente generazione. SOMA è stato prodotto dagli stessi autori di Amnesia: The Dark Descent, ed è un horror fantascientifico ambientato negli abissi dell'oceano Atlantico.