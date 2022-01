Il Consumer Electronics Show (CES) 2022 si terrà ufficialmente dal 5 all'8 gennaio ma Samsung, come già accaduto in passato, ha anticipato i tempi e ha svelato alcune novità. Il gigante sudcoreano ha rivelato che nel corso dell'anno lancerà sul mercato diversi televisori con supporto al cloud gaming.

L'accesso a piattaforme come GeForce Now e Google Stadia passerà attraverso Samsung Gaming Hub, una nuova interfaccia che abbraccerà anche altri servizi e piattaforme. Ad esempio, dalla stessa sarà possibile avviare sessioni di gioco dalle console collegate al dispositivo via HDMI. Nota positiva è che i controller PlayStation e Xbox saranno supportati fin da subito. Non mancheranno infine i suggerimenti, possibili grazie a quella che è stata definita da “AI Gaming Technology”.

Quando disponibili, sarà interessante dare uno sguardo alle caratteristiche tecniche dei nuovi televisori Samsung che strizzano l'occhio alla sfera del gaming. Raggiunto dalla redazione di The Verge, un portavoce di Google ha spiegato che Stadia garantirà lo streaming in 4K a tutti coloro che sono abbonati al piano Stadia Pro.

Per quanto riguarda Nvidia e il suo GeForce Now, altri dettagli sulla partnership con Samsung saranno comunicati in seguito:

Stiamo lavorando con i partner per portare su Samsung Gaming Hub i loro servizi al massimo della qualità. Annunceremo dettagli quando ci avvicineremo al lancio della piattaforma.

Chi ha un televisore Samsung più datato avrà la possibilità di accedere all'hub in questione? Forse:

Inizieremo con i modelli del 2022, ma stiamo lavorando per rendere il Gaming Hub disponibile per un numero ancora maggiore di clienti Samsung.

Manca purtroppo all'appello il servizio di cloud gaming più ricco in termini di catalogo, ovvero Xbox Cloud Gaming.