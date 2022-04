Sedia gaming colorata (rosa, blu, bianca, rossa): guida all'acquisto

Ogni postazione da gaming ha delle caratteristiche precise e ovviamente anche molto personali, non solo per quanto riguarda la scelta dei prodotti, ma anche e soprattutto per quella dei colori. Con questa guida approfondita, vogliamo quindi andare a concentrare l’attenzione su uno degli elementi principali di tali postazioni: la sedia. Che si tratti infatti di una sedia da gaming rosa, bianca, blu, rossa o altro, ci sarà comunque un’ampio catalogo tra cui scegliere. Inoltre, in coda all’articolo, riporteremo anche alcune caratteristiche da non sottovalutare durante la scelta della poltrona da acquistare, indipendentemente dal colore preferito. Fatte quindi le dovute premesse, iniziamo subito con la lista delle migliori sedie da gaming colorate attualmente disponibili online.

Sedia da gaming rosa

La sedia da gaming rosa è probabilmente una delle più richieste, e per questo motivo, sarà possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti diversi. Ovviamente però, noi abbiamo deciso di limitarci a ripotare quelle migliori per rapporto qualità prezzo.

IntimaTe WM Heart con poggiapiedi Partiamo subito con quella che può essere considerata la migliore della categoria. La sedia da gaming IntimaTe WM Heart ha tutte le caratteristiche che una poltrona di questo tipo deve possedere per assicurare il massimo comfort: due cuscini lombari (per la schiena e per il collo), cinque ruote che assicurano un’elevata mobilità, uno schienale reclinabile con un’apertura massimo di 135 gradi e anche un comodo poggiapiedi richiudibile per le sessioni di gioco più rilassanti. Il suo peso massimo supportato è di 113 kg e il rivestimento esterno è completamente in ecopelle di alta qualità. La sedia da gaming rosa IntimaTe WM Heart è disponibile su Amazon al prezzo di 209,99 euro

IntimaTe WM Heart modello base Restiamo ancora sul catalogo di IntimaTe per proporre anche una sedia leggermente più economica, ma comunque di alta qualità. Si tratta infatti del modello base del prodotto visto in precedenza, che quindi andrà a perdere qualche funzionalità interessante, così da potersi offrire ad un prezzo più basso. Manca infatti il poggiapiedi richiudibile e lo schienale reclinabile, il quale però riuscirà a flettere abbastanza da offrire un’ottima comodità. Rimangono invece i due cuscini lombari e il rivestimento in ecopelle di alta qualità. Punto a favore invece: il massimo peso supportato sale a 150 kg. Questa poltrona da gaming rosa è presente su Amazon a 125,99 euro

Sedia da gaming rosa di bigzzia Cambiamo brand ma restiamo sulle opzioni leggermente più economiche con la sedia da gaming rosa offerta da bigzzia. Quest’ultima rappresenta infatti una delle migliori alternative al modello visto in precedenza, poiché caratterizzato dalle stesse funzionalità di base. Oltre ai due cuscinetti lombari però, in questo caso si potrà anche contare su uno schienale reclinabile fino a 135 gradi. Il materiale utilizzato per il rivestimento della struttura è il PU, il quale riuscirà a sostenere fino ad un massimo di 180 kg di peso. Ovviamente non mancheranno anche cinque ruote alla base e la leva per modificare l’altezza della sedia. La sedia da gaming rosa di bigzzia è disponibile su Amazon a 125,99 euro

Soontrans Sedia da Gaming Massaggiante E chiudiamo la sezione dedicata interamente al rosa con uno dei prodotti forse più particolari e senza dubbio smart di questa lista. Stiamo parlando della sedia da gaming massaggiante di Soontrans. Quest’ultima offre infatti alcune delle caratteristiche più interessanti viste in precedenza, come ad esempio anche il poggiapiedi richiudibile, con l’aggiunta però di un cuscino lombare per la schiena con motore massaggiante incluso. Questo potrà essere avviato in qualsiasi istante, poiché risulti connesso alla corrente tramite il cavo con uscita USB. Restano poi disponibili: le cinque ruote alla base, lo schienale reclinabile fino a 135 gradi e un rivestimento in PU di alta qualità. Questa poltrona da gaming rosa è presente su Amazon a 146,99 euro

Sedia da gaming bianca

Passiamo ora ad un colore più classico e neutro: il bianco. In questo caso la scelta risulta essere leggermente più limitata, in quanto in pochi decidono di optare per una scelta di colore simile, ma non per questo motivo non bisogna elencare le migliori sedia da gaming bianche.

GTPLAYER Sedia da Gaming bianca Il prodotto più economico di questa sezione è sicuramente quello offerto da GTPLAYER. Si tratta di una sedia da gaming molto base, dotata di tutte le caratteristiche più standard delle poltrone di questo tipo: due cuscini lombari per il collo e per la schiena, cinque ruote alla base, altezza regolabile e schienale reclinabile fino a 150 gradi. Tutto ciò su una struttura abbastanza solida e rivestita in ecopelle, molto semplice da pulire (caratteristica da non sottovalutare su una sedia di colore bianco). Manca invece il poggiapiedi richiudibile, presente invece su altri prodotti di questa sezione. La sedia da gaming bianca di GTPLAYER è presente su Amazon a 149,99 euro

Sedia da gaming di SHMIO Saliamo di prezzo, ma anche di caratteristiche, con la sedia da gaming bianca di SHMIO. Si tratta di un prodotto completo sotto ogni punti di vista, in quanto, oltre alle funzioni più standard, come i cuscini lombari, lo schienale reclinabile fino a 180 gradi, le cinque ruote alla base e il regolatore in altezza, può contare anche su un poggiapiedi richiudibile e un comodo tappetino incluso in confezione. Quest’ultimo potrà infatti essere utilizzato per mantenere più stabile la posizione della poltrona. La sedia da gaming bianca di SHMIO è presente su Amazon a 199,99 euro

Diablo X-One 2.0 Arriva infine la sedia per gamer bianca forse più accattivante dal punto di vista estetico. Parliamo della Diablo X-One 2.0, dotata di un design molto aggressivo, ma allo stesso tempo abbastanza elegante. Ovviamente rimangono presenti tutte le funzioni più interessanti e richieste, come lo schienale reclinabile fino a 140 gradi, le cinque ruote alla base e anche i due cuscinetti lombari. Assente invece il poggiapiedi richiudibile. Il rivestimento della struttura è in PU e il massimo peso sopportabile è di 150 kg. Questa poltrona da gaming bianca è presente su Amazon a 244,99 euro

Sedia da gaming blu

Le sedie da gaming blu sono molto difficili da trovare, soprattutto perché, nella maggior parte dei casi, il colore blu si presta solo come un accento secondario, perlopiù sulle poltrone nere. Ma anche in questo caso, andiamo a vedere le migliori.

IntimaTe WM Heart modello base Non potevamo anche in questo caso non riportare la sedia da gaming in modello base di IntimaTe. Si tratta infatti dello stesso prodotto visto in precedenza nella sezione dedicata alle poltrone di colore rosa, con l’unica differenza data appunto dai colori. In questo caso ci troviamo difronte ad una sedia perlopiù nera, caratterizzata poi da dettagli blu abbastanza evidenti. Trattandosi però del modello standard, non saranno presenti: il poggiapiedi richiudibile e lo schienale reclinabile. Questa poltrona da gaming blu è presente su Amazon a 129,99 euro

Soontrans Sedia Gaming Nel caso in cui preferiate invece una maggior presenza del colore blu, allora la migliore soluzione è quella data dalla sedia per gamer di Soontrans. Si tratta di un modello inedito per questa lista, ma che presenta tutte le caratteristiche più interessanti di tutti i modelli visti in precedenza. Disponibili infatti: i due cuscini lombari, lo schienale reclinabile fino a 175 gradi, le cinque ruote di appoggio e anche il comodo poggiapiedi richiudibile. Il rivestimento esterno è come sempre in ecopelle molto resistente e facilmente lavabile. La sedia da gaming blu di Soontrans è presente su Amazon a 135,99 euro

SONGMICS Sedia da Gaming E chiudiamo la sezione con un’altra sedia da gaming blu dalle caratteristiche basilari. Il prodotto di SONGMICS presenta infatti i due cuscini lombari, ma non può contare su uno schienale reclinabile. Quest’ultimo risulta comunque essere flessibile, così da consentire un movimento abbastanza comodo durante le fasi di gioco più intense. Non mancano però le cinque ruote alla base e il rivestimento classico in ecopelle. Questa poltrona da gaming è disponibile su Amazon al prezzo di 148,99 euro

Sedia da gaming rossa

Un altro colore molto apprezzato in questa categoria di prodotti è sicuramente il rosso. Anche in questo caso però, vale lo stesso discorso fatto per le sedie di colore blu, in quanto il colore principale e dominante sarà sempre e comunque il nero.

IntimaTe WM Heart modello intermedio E partiamo ancora una volta con una sedia da gaming rossa di IntimaTe, stavolta però disponibile nella sua versione intermedia. Questa infatti, dispone di alcune funzionalità del modello più avanzato, pur mantenendo la struttura più resistente di quello base. Non è infatti presente il poggiapiedi richiudibile, ma non manca lo schienale reclinabile fino a 135 gradi. La struttura è invece simile al modello base e potrà quindi mantenere un peso massimo di ben 150 kg. Questa poltrona per gamer è disponibile su Amazon a 169,99 euro

LUCKRACER Sedia Gaming rossa Non poteva poi mancare anche una poltrona leggermente più fornita dal punto di vista delle caratteriste. Il prodotto di LUCKRACER si presenta come uno dei più smart, non solo per la presenza del poggiapiedi e dello schienale reclinabile fino a 150 gradi, ma anche e soprattutto per il cuscino lombare per la schiena motorizzato. Proprio come il modello visto in precedenza infatti, sarà possibile collegare la sedia alla corrente tramite il cavo USB per avviare il massaggiatore integrato nel suddetto cuscino. Inoltre, quest’ultimo potrà anche essere riposizionato in altezza, così da aumentarne la comodità in base alle proprie preferenze. La sedia da gaming rossa di LUCKRACER è presente su Amazon a 159,99 euro

WOLTU Sedia da Gaming Come ultima alternativa, includiamo anche la sedia per gamer rossa di WOLTU, sicuramente dotata di funzionalità parecchio richiesta dalla maggior parte dei giocatori. Il rivestimento della struttura rimane ancora in ecopelle, lo schienale è ovviamente reclinabile fino ad un massimo di 155 gradi e risulta essere presente anche il poggiapiedi richiudibile. Tutto questo sorretto da cinque ruote alla base, le quali consentiranno un movimento fluido e preciso. Questa poltrona per gamer è disponibile su Amazon a 151,99 euro

Sedie per gamer di altri colori

Chiudiamo infine la lista di prodotti con cinque modelli misti e che in molti potrebbero trovare parecchio interessanti e perfetti per il proprio setup.

Oversteel ULTIMET di colore verde Partiamo con qualcosa di ancora abbastanza standard, ma caratterizzato da un colore che ancora non abbiamo incluso: il verde. Il modello ULTIMET di Oversteel è uno dei più acquistati su Amazon, poiché dotato di diverse colorazioni fra cui scegliere. Si tratta di una sedia da gaming base, senza il poggiapiedi richiudibile, ma comunque con lo schienale reclinabile. Presenti anche in questo caso i due cuscinetti lombari. Questa poltrona da gaming verde è presente su Amazon a 119,99 euro

Baroni Home Sedia da Gaming PERSONALIZZABILE Probabilmente il nero non è il colore che tutti si aspettavano all’interno di questa lista, ma abbiamo deciso di includere anche la sedia da gaming di Baroni per il suo essere completamente personalizzabile. Oltre ad una vasta scelta di colori infatti, chiunque potrà scegliere il carattere, il colore e il testo da aggiungere sui due cuscinetti lombari, anche rimovibili. La sedia personalizzazione di Baroni è disponibile su Amazon a 123,24 euro

Sedia MOUBA di colore giallo Il giallo è un altro dei colori che non avevamo ancora riportato nella lista, perciò, ecco la sedia MOUBA con accenti gialli su base nera. Si tratta ancora una volta di un modello base con due cuscinetti lombari, cinque ruote e schienale reclinabile, il tutto su una struttura capace di sostenere fino ad un massimo di 150 kg di peso. Questa poltrona da gaming gialla è presente su Amazon a 159,9 euro

Diablo X-One 2.0 blu e gialla Passiamo ora ad un modello che abbiamo già analizzato, ma stavolta dotato di un colore molto acceso e particolare. La base è infatti bianca ma accompagna da un blu elettrico molto luminoso e da dettagli gialli che migliorano ulteriormente il design dell’intero prodotto. Sicuramente un modello da considerare nella scelta della sedia da acquistare. La sedia da gaming Diablo X-One 2.0 blu e gialla è presente su Amazon a 269,99 euro

COSTWAY Sedia da Gaming Reclinabile con LED E infine, ecco anche la sedia da gaming più particolare di tutta la lista. Si tratta infatti di una poltrona su base nera e blu, caratterizzata però dalla presenza di LED colorati e regolabili. In confezione è incluso anche un telecomando RF che permetterà di modificare il colore dei suddetti LED in pochissimo tempo. Ovviamente questi potranno anche essere spenti a piacimento. Questa poltrona con LED è presente su Amazon al prezzo di 214,99 euro

Personalizzazione e originalità alla base della scelta di una sedia colorata

La scelta della sedia da gaming colorata è ovviamente soggettiva e varia da giocatore a giocatore. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di includere in questa lista una quantità abbastanza elevata di colori tra cui scegliere, senza però soffermarci solo su questa caratteristica. Gli utenti più esigenti potrebbero infatti preferire anche i LED, o magari soltanto la possibilità di poter inserire la propria personalizzazione. Tutto ciò che bisognerà fare sarà quindi dare un’occhiata alla propria postazione e scegliere quale colore si abbina di più.

Altri fattori da considerare nella scelta di una sedia da gaming

Ma la scelta di una sedia da gaming non può basarsi soltanto sul colore. Per ogni sezione infatti, sono disponibili vari prodotti, tutti caratterizzati da caratteristiche da dover tenere in considerazioni. Vediamo subito quali sono.

Comodità ed ergonomia

La cosa più importante è ovviamente una: la comodità. Inutile scegliere una sedia da gaming colorata, se questa non risulta anche essere comoda. In particolare, la maggior parte dei modelli dispone di uno schienale reclinabile, mentre tutti possono contare sui cuscini lombari. I prodotti che abbiamo deciso di riportare sono caratterizzati da un’ergonomia ottima e per questo, qualora decidiate di optare per un modello non presente in questa lista, vi consigliamo di tenere molto in considerazione questo fattore.

Materiali e resistenza

Il rivestimento di quasi tutte le sedie da gaming colorate è in ecopelle, materiale abbastanza resistente e anche molto semplice da pulire. Tuttavia, alcuni prodotti potrebbero anche essere rivestiti in plastica, la quale potrebbero rovinarsi in poco tempo (da evitare assolutamente). Inoltre, bisognerà fare molta attenzione anche al peso massimo sopportato, che in media è di 150 kg.

Funzionalità aggiuntive

Le caratteristiche base di una sedia per gamer sono tutte le stesse: materiale ecopelle, cinque ruote alla base, schienale flessibile e cuscinetti lombari. Tuttavia, qualora si cercasse qualcosa di più, alcuni modelli potranno contare su: schienale reclinabile, cuscini motorizzati e anche poggiapiedi richiudibile.

Il costo

Ovviamente però, maggiori saranno le caratteristiche offerte, più elevato sarà il costo. Il prezzo medio di una sedia da gaming rosa o altri colori è di 150 euro, fascia in cui è effettivamente possibile acquistare prodotti molto resistenti e validi. Tuttavia, i giocatori più esigenti, potrebbero richiedere qualcosa in più. In linea di massimo, consigliamo di spendere una cifra adeguata all’uso che si farà del prodotto.

Considerazioni conclusive

Siamo quindi arrivati alla conclusione di questa guida, in cui speriamo di aver soddisfatto le richieste dei giocatori alla ricerca di una sedia da gaming colorata. Il numero di prodotti è abbastanza elevato, ma ogni modello dispone di caratteristiche abbastanza interessanti e di colori particolari. Adesso la scelta toccherà al singolo utente, il quale sicuramente riuscirà ad abbinare una poltrona alla propria postazioni di gioco.

