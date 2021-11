Settimana del Giocattolo: giochi e giocattoli scontati su Amazon

Per questa settimana e fino al 7 novembre, Amazon offre ai proprio clienti la possibilità di avvantaggiarsi sui regali di Natale 2021 grazie alla settimana del Giocattolo (clicca qui per saperne di più).

In questo periodo, potrete trovare su Amazon giocattoli e giochi da tavolo in forte sconto. Gli sconti arrivano anche fino al 50% su marchi di giocattoli famosi, come Barbie, Hot Wheels, ma anche Ravensburger e molti altri ancora.

Durante la settimana del Giocattolo, su Amazon potrete trovare tutta una serie di prodotti per ragazzi a prezzi vantaggiosi! Alcuni esempi ve li riportiamo di seguito:

Zombicide Green Horde, un gioco da tavolo cooperativo (fino a 6 giocatori), prodotto da Asmodee. Lo potrete trovare scontato del 33% su Amazon.

Anche il gioco da tavolo di Fallout (sempre di Asmodee) è scontato per la settimana del Giocattolo. Lo potrete acquistare a €40,26 invece che a €64,99 !

Non è finita qui, perché anche della LEGO sono presenti alcune offerte molto appetibili! Ad esempio potrete imbattervi in LEGO Minecraft, con la Miniera del Creeper a soli €68,87, contro i €84,99 di prezzo di listino.

Queste sono solo alcune delle offerte invitanti che Amazon ha predisposto per i suoi clienti in questa prima settimana di novembre 2021. E voi che aspettate? Visitate lo store digitale per approfittarne di questo particolare periodo di molte altre promozioni a tempo.