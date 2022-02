Shadow Warrior 3: gratis i primi due giochi della saga col pre-order

Kuba Opoń, director presso Flying Wild Hog, ci racconta meglio Shadow Warrior 3: ci ricorda, inoltre, che preordinando il titolo avremo gratis, oltre a una spada speciale, anche i primi due giochi della serie.

Shadow Warrior 3 : una dedica al genere action

Shadow Warrior 3 è una dedica in prima persona a katane e pistole, dal ritmo serrato. Azione adrenalinica e mozzafiato, folli esplosioni, spettacolari movimenti di corsa libera, il tutto accompagnato da un mondo fantasy variopinto e ispirato all’oriente. È tutto progettato per far straripare il vostro desiderio di azione, come acqua da una diga rotta. E il flusso è veloce. Impetuoso. Sparate prima e poi fate domande, perché la maggior parte delle volte la risposta è… “Boom!”.

Le premesse

La premessa del gioco è semplice. Vestirete i panni di un ex-mercenario Yakuza, le cui abilità di combattimento fulmineo sono eguagliate solo dalle sue arguzie. La storia inizia dopo il climax apocalittico di Shadow Warrior 2. Mentre il mondo era sull’orlo della distruzione, avete accidentalmente aperto la cella di una prigione multidimensionale che contiene un enorme drago divoratore di mondi. Ora, nel mezzo di un paesaggio infernale apocalittico e, cosa più importante, dopo aver perso il vostro mojo, siete costretti a collaborare con il vostro arcinemico, l’ex miliardario Orochi Zilla, e la maga suprema Motoko, appena reclutata, per rimediare ai vostri errori. Tuttavia, la strada per la redenzione è costellata non solo da demoni Yokai cattivissimi, ma anche da una altrettanto dannosa sfiducia nella vostra squadra di eroi da quattro soldi.

Amici e nemici

Per sconfiggere questo perfido drago, dovrete risvegliare un potere intrappolato in un artefatto degli Antichi. Sfortunatamente, gli Antichi furono divorati dal drago durante l’evento apocalittico, ma c’è un ultimo oggetto che può ancora essere usato per perforare le sue scaglie impenetrabili: la maschera di Hoji, un cimelio del vostro amico defunto, l’unico che avevate. Per risvegliare quel potere, i due dovranno chiedere aiuto a Motoko, l’ultima maga rimasta della Confraternita Kumo, un’organizzazione così segreta che nessuno sa cosa fa, tanto meno il motivo della sua esistenza o l’ubicazione del suo circolo. E quel procione che avete visto nel trailer? È un Tanuki, una rappresentazione del potere di Motoko, uno spirito guardiano. Per quanto sia carino all’apparenza, combatte come un demone, puzza come un bidone della spazzatura e mangia praticamente di tutto.

Scatenarsi ad armi spianate

E aspettate a vedere l’azione di gioco. È un tripudio di libertà: potrete usare qualsiasi approccio stuzzichi la vostra fantasia. Volete scendere in campo ad armi spiegate? Nessun problema. Avete voglia di una rissa e vorreste ridurre i mostri in carne macinata con una katana? Fate pure. Inutile trattenersi: scatenatevi e basta! Anzi, perché non combinarli tutti e iniziare con le pistole, poi passare al chi-blast, lanciarsi verso la salvezza con un rampino e ravvivare il tutto con delle fantastiche mosse finali? Una volta che avrete imparato a unire tutti questi stili, diventerete una vera forza della natura!

Il sistema di aggiornamento vi offrirà ancora più opportunità di scatenarvi con i mostri quando si tratterà di combatterli. Le arene in cui lotterete sono state progettate specificamente per incoraggiarvi a utilizzare tutti gli stili di combattimento sopra menzionati, combinandoli come volete. L’unico limite è la vostra immaginazione e i livelli classici usati per mantenere la coerenza nella trama.

Il gioco sarà disponibile per PC (Steam), sistemi PlayStation e Xbox, e preordinare assicurerà anche la possibilità di mettere le mani sull'esclusiva Katana Koromodako.

Si potrà, inoltre, arricchire la propria esperienza con la Digital Deluxe Edition, che include:

Gioco base Shadow Warrior 3

Colonna sonora digitale di Shadow Warrior 3

Skin per armi esclusive “Dragonblood” per le tue fidate Sidekicks e l'arma Dragontail.

Artbook digitale ufficiale.

