Shadow Warrior 3: trailer e data di rilascio del nuovo titolo di Devolver Digital

Ci siamo: a quanto pare manca appena un mese al rilascio sul mercato dell'atteso Shadow Warrior 3, adrenalinico FPS tra i più ricchi d'azione… e violenza, nonché una certa dose di sana autoironia. Il nuovo trailer diffuso da Devolver Digital ce ne dà ampia dimostrazione, dandoci appuntamento per il primo marzo.

Shadow Warrior 3 porta su un altro livello la particolare serie sparatutto in prima persona, con una perfetta miscela di frenetiche sparatorie, taglienti combattimenti corpo a corpo e uno spettacolare sistema di movimento a corsa libera.

Shadow Warrior 3: la storia

Lo shogun caduto Lo Wang e Orochi Zilla, diventato prima suo nemico e in seguito suo aiutante, intraprendono un’improbabile missione per ricatturare un antico drago che hanno involontariamente liberato dalla sua prigione eterna. Armato di una pesante varietà di lame e proiettili, Lo Wang dovrà attraversare parti inesplorate del mondo per trovare la bestia oscura e respingere nuovamente l’apocalisse. Per fermare l’imminente cataclisma avrà bisogno della maschera di un dio morto, l’uovo di un drago, un tocco di magia e potenza di fuoco a sufficienza.

Il cast

Svelati i nomi dei voice talent del gioco: Mike Moh, Andromeda Dunker e SungWon Cho si sono uniti al cast come voci di Lo Wang, Motoko e Zilla, insieme ad Alex Dobrenko, che torna nel ruolo di Hoji.

Il gioco sarà disponibile per PC (Steam), sistemi PlayStation e Xbox, e preordinare assicurerà la possibilità di mettere le mani sull'esclusiva Katana Koromodako.

Si potrà, inoltre, arricchire la propria esperienza con la Digital Deluxe Edition, che include:

Gioco base Shadow Warrior 3

Colonna sonora digitale di Shadow Warrior 3

Skin per armi esclusive “Dragonblood” per le tue fidate Sidekicks e l'arma Dragontail.

Artbook digitale ufficiale.

Dying Light 2 non sfigura su PS4 e Xbox One: ecco il video gameplay old-gen