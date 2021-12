Shenmue 3 in regalo su Epic Games Store: nuovi giochi gratis ogni giorno

Le voci delle scorse settimane hanno trovato conferma ufficiale. Per festeggiare il Natale, Epic Games Store si prepara a regalare un gioco nuovo ogni giorno fino al 30 dicembre. Si comincia con Shenmue 3.

Per scaricare gratis Shenmue 3 basta collegarti al link seguente, effettuare l'accesso con il tuo account Epic Games Store e cliccare sul pulsante “Ottieni“.

Shenmue 3 gratis fino a domani: sarà il primo fra tanti

Il gioco, terzo capitolo della nota saga Dreamcast, sarà disponibile per il download gratuito fino alle ore 17 di domani 16 dicembre. A quel punto, si sbloccherà un altro gioco, anch'esso scaricabile senza alcun costo aggiuntivo fino alle 17 del giorno successivo. E così via fino al 30 dicembre.

Stando alle indiscrezioni delle scorse settimane, sarà particolarmente interessante il titolo che verrà offerto il giorno di Natale, il 25 dicembre: staremo a vedere se sarà davvero così.

Nel frattempo, ecco la descrizione ufficiale di Shenmue 3:

“Gioca nei panni di Ryo Hazuki, un artista marziale giapponese di 18 anni determinato a vendicare la morte del padre.

In questo terzo capitolo dell'epica saga di Shenmue, Ryo cerca di risolvere il mistero che si cela dietro lo Specchio della Fenice, un manufatto ricercato dall'assassino di suo padre. Il suo viaggio lo porterà a immergersi nei meandri della Cina rurale, pullulante di attività e circondata da paesaggi meravigliosi.

L'avventura di Ryo lo porterà in città e villaggi di montagna dove potrà perfezionare il suo allenamento, misurarsi nel gioco d’azzardo e negli arcade, e accettare lavoretti part-time mentre indaga su chi conosce la verità sullo Specchio della Fenice.“

Ricordiamo che il gioco, lanciato per la prima volta a fine 2019, è disponibile anche per PlayStation 4 e su PlayStation 5 in modalità retrocompatibile.