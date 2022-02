Sifu: John Wick ne diventa protagonista con una mod memorabile: ecco il video e come scaricarla

Se siete tra coloro che amerebbero giocare un picchiaduro a scorrimento dedicato a John Wick, sappiate che ora basta applicare una patch non ufficiale a Sifu, il videogioco di kung fu di Sloclap appena uscito sul mercato, per realizzare questo sogno.

Di John Wick, difatti, finora esiste un solo videogioco ufficiale, e si tratta di un singolare titolo strategico a turni: divertente e originale, ma sappiamo tutti che quello che davvero vogliamo è un picchiaduro a scorrimento in cui menare le mani nei panni dell’invincibile sicario interpretato da Keanu Reeves.

The Beyonders, content creator di mod su Patreon, ha infine realizzato questo desiderio dando adito ai giocatori della versione PC di Sifu di trasformare il protagonista del gioco in John: il video è sorprendente. Trovate maggiori info (e la mod stessa) nella pagina del suo creatore, a quest’indirizzo: purtroppo non si tratta di una mod gratuita, ma destinata solo ai backer del creatore.

Questa la sinossi ufficiale del videogioco:

Sifu è il nuovo gioco di Sloclap, lo studio indipendente che ha realizzato Absolver. Un gioco d’azione in terza persona con intensi combattimenti a mani nude, in cui vestirai i panni di un giovane studente di Kung Fu sulla via della vendetta.

Sifu narra la storia di un giovane studente di Kung Fu in cerca di vendetta, sulle tracce di chi ha ucciso la sua famiglia. Da solo contro tutti. Senza alleati, ma con moltissimi nemici. Per preservare l’eredità della sua famiglia dovrà fare affidamento sulla sua padronanza unica del Kung Fu e su un misterioso pendente.

La caccia ai nemici ti condurrà negli angoli più remoti della città, dai sobborghi dominati dalle bande ai freddi corridoi dei grattaceli aziendali. Hai un solo giorno a disposizione e miriadi di nemici a ostacolarti. Per ogni errore commesso ci sarà un prezzo da pagare.

A proposito di Sifu:

Sifu è troppo difficile? Sloclap al lavoro su una modalità più facile

Sifu: trailer di lancio e tutte le info sul gioco della settimana

Sifu: trailer di lancio in live action per il gioco a base di arti marziali