Sifu: trailer di lancio e tutte le info sul gioco della settimana

Uno dei titoli più attesi di questo inizio 2022, il gioco d’azione Kung Fu Sifu, realizzato e prodotto da Sloclap (già creatori di Absolver) è disponibile oggi per PlayStation e PC (su Epic Games Store) al prezzo di 39,99 €: vi presentiamo i video principali, le foto e tutte le info necessarie per iniziare questa nuova avventura.

Sifu: una grande storia di kung fu

Sifu è ambientato in un dettagliato paesaggio urbano di una fittizia città cinese, dove il protagonista deve svelare un antico mistero affrontando una serie di ardui duelli che porteranno al limite le sue capacità. Per avere la meglio in una situazione che appare disperata, dovrà fare affidamento su tutte le sue conoscenze di Kung Fu e a un ciondolo magico in grado di riportarlo in vita in caso di sconfitta. Il costo della magia, però, non è banale, e ogni volta che tornerà dal mondo dei morti invecchierà sensibilmente. Il tempo è il prezzo per ottenere la sua vendetta.

A partire da una tragica storia di lutto, il trailer di lancio appena pubblicato svela finalmente la scintilla violenta che ha dato il via a un viaggio brutale e feroce, alimentato da rabbia e devastazione. Introducendo i cinque nemici principali che andrà a scovare nella sua ricerca di redenzione, il trailer di oggi mostra una serie pazzesca di autentiche evoluzioni Pak Mei Kung Fu con cui il personaggio principale, che i giocatori possono interpretare come maschio o femmina, si sbarazza di un nugolo di nemici attraverso mosse di combattimento abili e intelligenti.

Il gioco viene lanciato oggi a livello globale dopo aver ricevuto una serie notevole di recensioni positive da parte della critica internazionale, che gli hanno permesso di ottenere un punteggio Metacritic e OpenCritic attuale di 81 basato su oltre 50 recensioni.

L'ispirazione principale di Sifu arriva dai classici film di combattimento di Kung Fu, con alcuni degli sviluppatori di Sloclap che hanno praticato Pak Mei Kung Fu e varie altre arti marziali. Durante la realizzazione del gioco, gli sviluppatori di Sloclap hanno lavorato a stretto contatto con il team di Kowloon Nights, con sede a Pechino e Hong Kong, per organizzare una serie di approfondimenti e revisioni dell’aspetto culturale al fine di rendere il gioco il più rispettoso possibile della cultura cinese del Kung Fu. Diversi consulenti di società di videogiochi cinesi sono stati invitati a collaborare e fornire feedback, apportando numerose modifiche al gioco, che vanno dall'aspetto del personaggio principale ai dettagli dell'ambientazione. Per rispettare e rappresentare i cinque elementi del Wuxing, che sono al centro dei temi del gioco, il compositore cinese Howie Lee ha mescolato strumenti tradizionali cinesi e musica elettronica, ottenendo una colonna sonora unica che rafforza l'atmosfera autentica a cui il team di Sloclap mirava.

Le scene di combattimento del gioco sono basate sulle mosse reali del coreografo di combattimento di Sloclap, Sifu Benjamin Colussi, che ha lavorato fianco a fianco con gli animatori e i designer di Sloclap per produrre il gioco di Kung Fu più dettagliato fino a oggi. Colussi ha trascorso diversi anni vivendo e praticando il Pak Mei Kung Fu a Foshan, in Cina, come uno dei pochi discepoli scelti di Sifu Lao Wei San. Colussi oggi ha fondato e gestisce la LWS Pak Mei School con sede a Parigi, che ha una scuola gemella situata a Foshan. Insieme a quella di Sifu Lao Wei San rappresentano le due scuole più importanti dove studiare lo stile Pak Mei del Kung Fu. Colussi è anche vicepresidente dell'associazione Foshan Pak Mei Sports a Foshan, in Cina.

I fan possono aspettarsi contenuti aggiuntivi futuri e DLC per Sifu, incluso un aggiornamento gratuito in arrivo che incorpora una versione doppiata interamente in cinese (mandarino) che al momento è in fase di registrazione a Shanghai.

Sifu racconta una storia immaginaria di vendetta in una città che non esiste realmente, ma l'autenticità del gioco risplende attraverso il suo sistema di combattimento incredibilmente realistico e nella cura per i dettagli di Sloclap, anche nel realizzare ambienti visivamente sbalorditivi. L'attenzione alle piccole cose di Sifu offre un elevato senso di coinvolgimento mentre si attraversa una città fittizia in un cammino verso la vendetta e la ricerca di redenzione.

A cavallo tra due generi popolari, Sifu offre uno spettacolo del tutto unico di gameplay e narrazione, partendo proprio dal principio fondamentale secondo cui il Kung Fu è un percorso sia per il corpo che per la mente. Imparerai dagli errori e troverai la forza per padroneggiare le tecniche devastanti del Pak-Mei Kung Fu? Riuscirai a crescere oltre la tua sete di sangue e a spezzare il ciclo della vendetta?

Qui potete vedere il video che spiega la meccanica di morte & invecchiamento, qui invece il sistema di combattimento. Qui, il backstage del gioco.

