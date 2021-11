Sker Ritual: nuovo sparatutto co-op annunciato per PS5, Xbox e PC

Wales Interactive ha da pochissimo annunciato il nuovo survival FPS dal titolo Sker Ritual, in arrivo nel 2022 sulle console current-gen e PC.

Grazie alle poche informazioni disponibili, sappiamo che si tratta di uno sparatutto in prima persona che valorizza la cooperazione tra giocatori. Il titolo sarà giocabile fino ad un massimo di quattro giocatori e pare sia il seguito di Maid of Sker, uscito a luglio 2020.

Sker Ritual arriverà durante il secondo trimestre del 2022 su Steam, ovvero tra aprile e giugno. La versione console per PlayStation 5 e Xbox Series XS, invece, non ha ancora una finestra di lancio ben precisa. La data di uscita ufficiale verrà comunicata in un secondo momento.

L'annuncio è avvenuto tramite YouTube, su cui è stato pubblicato un teaser trailer di 15 secondi circa di Sker Ritual.

La descrizione del titolo, invece, recita quanto segue:

Sparatutto in prima persona con meccaniche survival e cooperative, successore spirituale del pluripremiato horror Maid of Sker. Gioca da solo o fino a quattro giocatori per poter sopravvivere all'assalto soprannaturale dei “Quiet Ones".

Oltre al trailer, Wales Interactive ha disposto alcuni screenshot che mostrano sezioni di gioco in prima persona e qualche personaggio, di cui prima o poi faremo la conoscenza.

Ricordiamo a tutti che Sker Ritual sarà disponibile a partire dall'anno prossimo su PC, in un secondo momento anche su PlayStation 5 e Xbox Series XS.