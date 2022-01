Smartphone, i giochi Android più popolari del 2021: dominano i Battle Royale

Il negozio di applicazioni indipendente Uptodown presenta il suo rapporto annuale sul download di videogiochi Android che mette in evidenza le tendenze globali nei giochi per dispositivi mobili. Questa piattaforma internazionale, con sede a Málaga, raccoglie i dati operativi dei suoi 130 milioni di utenti in tutto il mondo che accedono alle oltre 3,8 milioni di App disponibili sul suo catalogo.

L'analisi Uptodown analizza i dati ottenuti tra il 1 gennaio e il 1 dicembre di quest'anno, esaminando gli oltre 2.500 milioni di download (2.505.132.846 nello specifico) effettuati su questo store indipendente in un determinato periodo: uno su quattro di questi download corrisponde a un videogioco per Android.

Il report mostra come PUBG Mobile, Free Fire e Fortnite, tutti parte del genere Battle Royale, siano i giochi più popolari al mondo sui dispositivi Android. Il più giocato, PUBG Mobile, ha fino a sei versioni differenti, a seconda della provenienza regionale e dell'esigenza in termini di specifiche tecniche del dispositivo su cui si gioca – il che impatta direttamente sulla sua espansione mondiale. Questo gioco – fanno sapere da Uptodown – ci fornisce un indizio preciso su due aspetti chiave per il successo di un gioco per dispositivi mobili. I giochi più popolari e richiesti al mondo sono i free-to-play. Tuttavia, non è solo il loro costo iniziale a essere di vitale importanza per il successo di giochi del genere, ma nei paesi dove si sta verificando una crescita tecnologica emergente, anche avere specifiche tecniche convenienti e adattabili a cellulari di fascia medio-bassa risulta essere essenziale.

PUBG Mobile, il re dei giochi su Android

Le diverse versioni dello sparatutto multiplayer di Tencent contribuiscono fino a 150 milioni di download su Uptodown solo nel 2021 (150.529.944). La cronologia dei download accumulata su Uptodown per le diverse versioni di PUBG Mobile ammonta quindi a più di 500 milioni. Uno dei motivi principali della molteplicità di versioni del gioco è dovuto agli adattamenti regionali e a una varietà di specifiche che gli consentono di adattarsi a diverse gamme di dispositivi. La Cina è attualmente il primo mercato globale per PUBG Mobile, seguita da Stati Uniti e Giappone.

Il genere Battle Royale trionfa sugli altri

Free Fire è il secondo titolo più popolare, il cui traffico utente però si sta attualmente dirigendo verso Free Fire Max, l'ultima versione disponibile dello stesso gioco, ma con una grafica migliore (entrambe le versioni hanno totalizzato 43,6 milioni di download su Uptodown nel 2021). A seguire, troviamo la versione Android di Fortnite, lanciata da Epic Games con poco più di 16 milioni di download.

La vitalità dei giochi longevi

I seguenti nomi dall'elenco dei giochi più scaricati appartengono a categorie più varie, in coincidenza con titoli che sono sul mercato da diversi anni. Ecco perché Gacha life, un gioco di ruolo “casual” rivolto a un pubblico più infantile in cui gli utenti creano personaggi di tipo anime per interagire all'interno di diverse ambientazioni e mini giochi, ha quasi 14 milioni e mezzo di download. Il titolo è disponibile dal 2018.

Arrivato sul mercato nello stesso anno, il secondo gioco più giocato con quasi 12 milioni di download in tutto il mondo è Brawl Stars, un multiplayer online freemium sviluppato da Supercell.

Segue poi Subway Surfers, con 10,8 milioni di download e che mantiene il suo appeal intatto ormai dal 2012. Questo videogioco su piattaforma mobile co-sviluppato da Kiloo, società privata con sede in Danimarca, e da SYBO Games è diventato un classico grazie al suo protagonista che corre in metropolitana per sfuggire al controllore.

Clash of Clans, anche conosciuto con il nome CoC, è un altro successo targato Supercell. Questo titolo di strategia e costruzione di villaggi online, pubblicato anche nel 2012, ha avuto quasi 9 milioni di download su Uptodown quest'anno. E per ultimo, ma non per importanza, ci raggiunge Among Us: un videogioco multiplayer online e di genere party sviluppato dalla società americana InnerSloth e rilasciato nel 2018. Su Uptodown, è stato scaricato quasi 8 milioni di volte.

Le novità che hanno sbancato

Il rapporto di Uptodown, però, lascia spazio anche ai nuovi arrivi. In questo senso, spicca soprattutto la storia di successo del lancio regionale del gioco di strategia di Supercell, Clash Mini, che ha iniziato la sua beta il 9 novembre. Con 1,8 milioni di download in appena due mesi dal rilascio, si è posizionato al sesto gioco nella classifica mensile di fine anno.

Tencent e Supercell, i re degli sviluppatori Android

I dati di Uptodown mostrano che nello sviluppo di giochi per dispositivi mobili, il trono è diviso tra la società cinese Tencent (con 6 titoli nella top 30 dei download annuali) e la finlandese Supercell, con 4 titoli. Garena, grazie al successo di Free Fire, ed Epic Games, con Fortnite, seguono le prime due aziende per volume di download.

Generi preferiti

I titoli di azione-avventura che includono il sottogenere Battle Royale hanno grande presa sul pubblico: la metà dei giochi scaricati in tutto il mondo, infatti, possono essere classificati in questo genere con 318 milioni di download su Uptodown) e sono di gran lunga il genere più popolare su Android. Seguono giochi più casual, invece, con oltre 56 milioni di download in tutto il mondo, e gli arcade, con più di 42 milioni di download nel 2021. Immediatamente dopo, troviamo titoli di strategia e giochi sportivi (entrambi i generi con circa 34,7 milioni di download ciascuno).

I titoli più scaricati per continente

Le preferenze territoriali restano in linea con quelle del 2020. In Europa, il battle royale Fortnite conquista il primo posto, mentre in Nord America stravince Tencent con il suo PUBG Mobile Lite. Quest’ultimo risulta essere il titolo preferito anche degli utenti in Asia e Africa, grazie alla sua adattabilità e al suo poter essere giocato praticamente su ogni dispositivo.

LATAM e Australia, invece, si distaccano dal gruppo, preferendo rispettivamente Free Fire e Gacha Life.